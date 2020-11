Le bilan de l'épidémie atteint maintenant les 211 victimes, au terme de 24 heures qui ont vu décéder cinq malades atteints par le coronavirus. 700 nouveaux cas ont été dépistés durant cette même journée.

232 malades covid hospitalisés au Luxembourg

Vendredi, un nouveau conseil de gouvernement permettra à Xavier Bettel et ses ministres de faire le point sur la situation du pays. Si Lex Delles (Classes moyennes), Sam Tanson (Culture) et Franz Fayot (Economie) ont annoncé qu'ils tiendront une conférence de presse ce 13 novembre, la prise de parole de Paulette Lenert ne semble toujours pas d'actualité. La ministre de la Santé, via une réponse parlementaire, a tout de même informé le pays qu'il ne fallait plus compter sur un vaccin anti-covid pour cette année. Plutôt pour le premier trimestre 2021...

Claude Meisch (Education nationale) a, lui, choisi de s'exprimer ce jeudi sur le cas des écoles. Point de convergence d'environ 12% des contaminations, le milieu scolaire ne connaîtra cependant pas de grandes révolutions dans le protocole sanitaire en cours.

Les chiffres de ces dernières 24 heures témoignent, eux, d'un virus circulant toujours et fort. Cinq nouveaux décès, et 11.432 tests positifs pour 6,1% d'entre eux : c'est encore loin des objectifs espérés pour cette mi-novembre.

La direction de la Santé fait état de 700 nouvelles infections recensées en un jour, et cela par rapport aux 11.432 tests analysés en 24 heures. Le taux de positivité descend très légèrement, pour atteindre 6,1%.

Avec ces nouvelles infections, le Luxembourg dénombre désormais 26.625 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation est restée stable cette dernière journée avec 193 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire s'est, lui, légèrement accru pour atteindre 39 personnes.

L'Allemagne, qui a fermé pour un mois ses bars, restaurants et de nombreux équipements collectifs, connaît de «premiers signes» d'amélioration de la courbe des infections au nouveau coronavirus, a indiqué jeudi l'institut de veille sanitaire Robert Koch. «La courbe s'aplatit», selon le directeur de l'Institut, Lothar Wieler, sans remettre en cause la nécessité de mesures de restriction, comme les distances sociales ou le port du masque, qui vont «longtemps nous accompagner», a-t-il dit.

Côté France, deux semaines seulement après avoir ordonné un nouveau confinement, l'exécutif a fait savoir qu'il était encore «trop tôt» pour en évaluer pleinement ses effets sur la situation épidémique. Et cela même si le ministre de la Santé Olivier Véran avait évoqué des «frémissements» positifs. Le Premier ministre, Jean Castex, devait apporter des précisions dans la soirée.

Dans le même temps, l'Espagne a passé la barre des 40.000 décès.







