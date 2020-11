231 malades covid actuellement hospitalisés

Le bilan de l'infection s'est alourdi de six nouveaux décès. Ces dernières 24 heures, le virus aura été détecté chez 670 personnes supplémentaires au Luxembourg.

La phase 4 déclenchée depuis le milieu de semaine marque un tournant dans la prise en charge de l'infection covid. Les hôpitaux reportent les actes non-essentiels pour libérer des lits et des personnels à l'accueil des patients frappés par le coronavirus. Mais les chiffres de ce jeudi restent à un niveau élevé (avec 670 nouvelles contaminations officialisées) et un nombre de décès désormais fixé à 254 personnes.

Si le dépistage massif reste la règle, le gouvernement a décidé d'axer la traque au virus vers les écoles. Ainsi, le ministère de l'Education dispose d'équipes mobiles pour aller pratiquer des tests dans les établissements scolaires où qu'ils se situent.

La direction de la Santé fait état de 670 nouvelles infections recensées en un jour, et cela par rapport aux 11.021 tests analysés en 24 heures. Un chiffre élevé qui amène le taux de positivité à atteindre les 6%.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 30.649 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation a diminué passant de 214 à 187 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, là aussi, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a chuté, passant de 48 à 44 personnes.

A l'échelle du globe

Au total 56,2 millions de cas de covi ont été officialisés sur la planète depuis la fin 2019, et 1,3 million de décès. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 167.455 morts, l'Inde (131.578), le Mexique (99.528) et le Royaume-Uni (53.274).