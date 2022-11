Le fonds de l'Église doit trouver huit millions d'euros par an pour couvrir ses frais. À l'avenir, la somme risque d'être plus élevée en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie.

Luxembourg 5 min.

Séparation de l'Eglise et de l'Etat

23 paroisses se trouvent dans un état critique

Michèle GANTENBEIN Le fonds de l'Église doit trouver huit millions d'euros par an pour couvrir ses frais. À l'avenir, la somme risque d'être plus élevée en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie.

Après la séparation de l'Église et de l'État, quelle est la situation financière du Kierchefong (Fonds des Églises), fondé en 2018 ? Moyennement, c'est la réponse. La comptabilité des 102 fabriques d'églises regroupées dans le fonds a dû être modifiée. Cela a pris du temps. 2021 est la première année qui a été entièrement saisie selon la comptabilité commerciale habituelle de l'entreprise.

Chaque fabrique d'églises tient sa propre comptabilité de manière autonome. Ensemble, les 102 fabriques d'église clôturent l'année 2021 avec un déficit de 875.000 euros - soit en moyenne environ 8.500 euros de déficit par fabrique d'église. «Le résultat est meilleur qu'en 2020, mais nous nous attendons à un déficit encore plus important cette année et l'année prochaine en raison des coûts élevés de l'énergie», a déclaré la présidente du conseil d'administration du Fonds des Églises, Marianne Bausch-Koenig, lors d'une conférence de presse mercredi.

En principe, les églises ne se chauffent pas bien. L'année dernière, 1,4 million d'euros ont été dépensés pour l'énergie. Pour cette année, Philip Mauel, directeur du Kierchefong, prévoit deux millions d'euros et un million d'euros supplémentaire pour 2023. «On essaie d'une part de réduire les coûts en chauffant moins, mais d'autre part aussi de trouver de l'argent pour faire face aux coûts», explique la présidente.

Le résultat est meilleur qu'en 2020, mais nous nous attendons à un déficit encore plus important cette année et l'année prochaine en raison des coûts élevés de l'énergie. Marianne Bausch-Koenig, présidente du Kierchefong

Le fonds dispose de liquidités à hauteur de 63 millions d'euros. Celles-ci proviennent quasiment pour moitié (28 millions d'euros) de la vente de biens immobiliers et sont réinvesties dans de nouveaux projets immobiliers, comme l'a expliqué l'économe général Marc Wagener. La différence, soit 35 millions d'euros, est à la disposition des fabriques d'églises. Mais le patrimoine est réparti de manière très inégale, car toutes les fabriques d'églises ne disposent pas de biens immobiliers leur permettant de générer des revenus. Selon la présidente, 23 des 33 paroisses sont déficitaires, dont certaines sont très déficitaires. Dix paroisses se portent quant à elles très bien financièrement.

Des fabriques d'églises riches et pauvres

L'un des objectifs du fonds est de compenser les grandes différences, d'une part via des coopérations entre les fabriques d'église. D'autre part, la direction réfléchit à un mécanisme de solidarité dans lequel les fabriques d'églises «riches» soutiennent les «pauvres». Selon la présidente, cette idée a été discutée une première fois mardi lors d'une réunion avec les bénévoles.

Nous ne pouvons pas faire des affaires avec des églises que nous n'utilisons plus. Le vicaire général Leo Wagener

Elle a décrit le fonds comme une organisation de service dont la mission est de gérer l'héritage culturel, c'est-à-dire les églises. Cela implique par exemple que les églises soient chauffées, maintenues propres et entretenues. Cela coûte de l'argent et le Kierchefong génère cet argent en premier lieu par des dons, des collectes, mais aussi par la location de biens immobiliers.

Le Luxembourg compte 490 églises et chapelles. 146 appartiennent au fonds, 344 aux communes. Depuis 2018, 21 églises ont été désacralisées, dont de nombreuses églises qui n'étaient plus utilisées depuis longtemps, ainsi que des églises qui n'étaient plus nécessaires à l'exercice de la foi religieuse, comme l'a expliqué Leo Wagener. Si le fonds décide d'abandonner des églises, il doit les céder à la communauté pour un euro symbolique. Le fonds lui-même n'est pas autorisé à affecter les églises désacralisées à un autre usage et à générer des revenus par ce biais. «Nous ne pouvons pas faire des affaires avec des églises que nous n'utilisons plus», explique le vicaire général Leo Wagener.

Des unités d'habitation privées à des fins sociales

Le fonds possède 1.400 hectares de forêts et de champs qui génèrent des revenus annuels de 300.000 euros. S'y ajoutent dix hectares de terrains à bâtir - principalement en zone rurale - qui génèrent d'importants revenus. «L'objectif est d'augmenter ces revenus via d'autres projets immobiliers», explique Marc Wagener.

Le ministre Kox a déclaré qu'il considérait que les logements abordables étaient plutôt du ressort du secteur public. Cette politique est une réussite. Leo Wagener

Le fonds possède 208 unités de logement qui sont louées sur le marché privé, non pas à des particuliers, comme l'explique Philip Mauel, mais à des associations «qui louent les immeubles pour des projets sociaux». 48 logements font partie du programme de logement subventionné par l'État et sont loués à des prix abordables. Depuis que les conditions ont changé (durée de 40 ans, faibles marges bénéficiaires), le fonds a décidé de ne pas participer au programme d'aide «parce que cela n'est pas rentable pour nous», explique la présidente.

Actuellement, 19 projets immobiliers sont en cours de planification, principalement dans le nord du pays. Dix projets avec 57 unités sont sur le point de commencer et quatre projets avec 15 unités de logement sont actuellement en construction. Aucun ne fait partie du programme de promotion de l'État. «Le ministre Kox a déclaré qu'il considérait que les logements abordables étaient plutôt du ressort du secteur public. Cette politique a réussi», conclut Leo Wagener.

Un aperçu des finances en bref L'année dernière, le fonds a perçu 35 millions d'euros. La principale source de revenus est constituée par les Revenus liés aux religieux (entre autres les dons, les collectes et les legs), qui s'élèvent à 4,1 millions d'euros. Les revenus locatifs provenant des biens immobiliers viennent en deuxième position avec 2,5 millions d'euros. S'y ajoutent 28 millions d'euros provenant des ventes immobilières, qui sont investis dans de nouveaux projets immobiliers. Le fonds emploie 98 personnes. Elles représentent 30 postes à temps plein et génèrent des frais de personnel à hauteur de 1,2 million d'euros. Le total du bilan s'élève à 128 millions d'euros. Sur ce total, les immobilisations corporelles (immeubles et terrains) représentent 58 millions d'euros.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.