La vaste opération policière qui a eu lieu jeudi dernier a permis à la police luxembourgeoise de pincer plusieurs centaines d'automobilistes roulant à une vitesse excessive.

23.000€ d'amendes lors du Speedmarathon de jeudi dernier

Jeudi dernier a eu lieu le désormais traditionnel Speedmarathon de la police luxembourgeoise. L'événement doit, pour rappel, permettre de sensibiliser sur l'importance d'une vitesse adaptée en toute circonstance. C'est ainsi que, jeudi dernier, de minuit jusqu'à 23h59, la police luxembourgeoise a effectué plus de 150 contrôles sur l'ensemble du territoire afin de lutter contre les excès de vitesse.

Ce lundi, la police luxembourgeoise est revenue sur cette vaste opération policière en dressant le bilan final de celle-ci. Ainsi, nous avons appris qu'au cours de la journée, quelque 240 avertissements taxés ont été émis, dont 125 de 49 € et 117 de 145€, entraînant une perte de 2 points. Cela correspond donc à un total de 23.090€ d'amendes pour excès de vitesse.

Ce n'est pas tout puisque 16 procès-verbaux ont été dressés. «À noter qu'en plus des contrôles effectués par les agents de police, plus de 90 excès de vitesse ont été constatés par l'«enforcement trailer» (un radar mobile remorqué, NDLR) sur la N2 entre Assel et Roodt», précise la police luxembourgeoise. En ce qui concerne les radars fixes, ceux-ci ont été déclenchés à 781 reprises pendant la journée.

Moins que l'année passée

En comparaison avec les éditions des années précédentes, le Speedmarathon de l'année dernière s'était traduit par 215 points de contrôle. Les policiers avaient dressé pas moins de 424 avertissements taxés. 230 conducteurs avaient dû payer 49 euros alors que dans 194 autres cas, l'excès de vitesse avait coûté 149 euros aux automobilistes. Le Speedmarathon cuvée 2022 a donc vu moins d'automobilistes «pincés» que lors des éditions antérieures. Cela s'explique peut-être par le nombre de points de contrôle également inférieur à l'édition de l'année passée mais aussi peut-être par une prévention de plus en plus efficace.

Rappelons que cette année, afin d’augmenter les possibilités d’interaction et ainsi accroître la portée de l’action de sensibilisation, les citoyens ont eu la possibilité de voter pour des localités de potentiels contrôles à réaliser sur le compte Instagram de la police luxembourgeoise. «Cette année encore, l'action a connu un franc succès sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, des contrôles ont notamment eu lieu sur la N15 (Schumannseck-Buederscheid), la N1 (Niederanven-Roodt-sur-Syre), au Val Sainte-Croix à Luxembourg, et à Kayl dans la rue de Dudelange», ajoute encore la police luxembourgeoise.

Le «Speedmarathon» est une opération qui se déroule au niveau européen sous la tutelle de Roadpol (European Roads Policing Network) et qui s'inscrit dans la campagne paneuropéenne « Speed ».

