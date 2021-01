229 personnes testées positives au covid-19

Près de 3% des personnes testées ces dernières 24 heures au Luxembourg ont reçu un résultat positif, selon le ministère de la Santé. 49.204 cas ont été détectés depuis le début de l'épidémie.

Près de 3% des personnes testées ces dernières 24 heures au Luxembourg ont reçu un résultat positif, selon le ministère de la Santé. 49.204 cas ont été détectés depuis le début de l'épidémie.

La campagne de vaccination avance à petits pas au Grand-Duché. Seules quatre des 16 lignes de vaccination du Hall Victor-Hugo sont pour le moment actives à Luxembourg. Le haut-commissaire à la protection nationale Luc Feller a réaffirmé ce mercredi qu'il n'était pas question de mettre en service d'autres lieux de vaccination tant qu'il n'y aura «pas plus de doses à distribuer».

Pour le moment, ce sont 5.294 personnes qui ont été vaccinées. 377 personnes ont reçu une première injection ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé et 348 une seconde dose.

Le virus est néanmoins toujours actif puisque 2,7% des personnes testées ces dernières 24 heures ont présenté un résultat positif. Le Grand-Duché enregistre donc 229 nouvelles contaminations, sur les 8.487 tests effectués.



Le covid a fait deux nouvelles victimes, soit 562 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie.



Depuis mars, le Luxembourg dénombre donc 49.204 cas dépistés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de patients infectés est passé à 84 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg, dont 17 en soins intensifs. 50 patients suspectés d'être atteints du covid étaient aussi soignés en centre hospitalier ces dernières 24 heures.

Alors que l'épidémie a fait plus de deux millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, ce sont désormais les variants du virus qui inquiètent. Deux études scientifiques préliminaires dévoilées ce mercredi suggèrent néanmoins que le vaccin développé par le laboratoire Pfizer serait efficace contre le variant anglais. Une nouvelle rassurante pour les 60 pays qui ont déjà lancé leur campagne de vaccination, selon l'AFP.



