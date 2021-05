Du fondamental aux centres de compétences, le ministère de l'Education constate lui aussi un ralentissement des contaminations. Alors que la fin d'année approche, le virus a tout de même perturbé près de 220 classes.

221 élèves en contact avec le covid en une semaine

Patrick JACQUEMOT Du fondamental aux centres de compétences, le ministère de l'Education constate lui aussi un ralentissement des contaminations. Alors que la fin d'année approche, le virus a tout de même perturbé près de 220 classes.

Non, les enseignants et les autres personnels scolaires n'échappent pas au virus qui sévit toujours. Ainsi, au dernier bilan hebdomadaire, le ministère de l'Education reconnaît que 21 adultes ont ainsi été infectés par le covid-19, et cela alors que pas moins de 221 écoliers, collégiens ou lycéens étaient eux aussi dépistés positifs. Mais à l'instar de la ministre de la Santé qui, mercredi, constatait une amélioration de la situation sanitaire, Claude Meisch (DP) peut lui aussi souffler : depuis la semaine dernière, le nombre de nouveaux cas a chuté de 55 signalements sur sept jours.

Mais chacun sait combien la situation peut vite dégénérer. Si en début de mois c'est le lycée Vauban qui avait connu un cluster infectieux, cette fois l'administration a suivi de près la situation dans une école fondamentale à Leudelange. Un élève de cycle 3 a été positif d'abord, sa classe mise à l'écart mais le testing effectué dans la foulée a relevé douze autres covid+ dans ce même niveau d'études dont les jeunes se retrouvaient à la Maison Relais. Aussi choix a été fait de placer les quatre classes de cycle 3 en quarantaine.

Du bilan de la semaine écoulée (du 10 au 18 mai), on pourra noter la très large diffusion du virus à l'ensemble des groupes. Ainsi, le covid a été repéré dans 66 écoles fondamentales mais également quatre centres de compétences et 47 lycées (sur une soixantaine).

De quoi justifier encore le recours des autotests mis à disposition des scolaires jusqu'à la fin de l'année. 1,6 million de kits ont été prévus pour cette seule catégorie de la population. La distribution nationale (hôpitaux, cafés-restaurants, entreprises...) devant, elle, voir être ventilés gratuitement près de 17 millions de ces accessoires.





