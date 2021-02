220 nouveaux cas covid en 24 heures

La semaine de congés de Carnaval n'aura pas été marquée par la décrue attendue des infections. Le nombre des morts en lien avec l'épidémie s'est lui aussi aggravé, passant à 622 victimes.

Guère optimiste le porte-parole de la Task Force covid luxembourgeoise. Ainsi, le Pr Paul Wilmes vient-il d'annoncer que le pays n'était plus à l'abri d'une troisième vague d'infections covid. Avec un sommet en mai prochain comparable aux pires heures de novembre dernier. Un scénario s'appuyant sur les dernières connaissances sur les nouvelles souches du virus en circulation. Voilà qui est dit.

Sur les 10.531 tests effectués, 220 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 2,09%.



Depuis mars 2020, 53.782 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 75 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (1 de plus que la veille). Parmi eux, 15 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les 32 malades, infectés, mais pris en charge dans le cadre d'autres pathologies.

La bonne nouvelle de fin de semaine

A l'échelle mondiale, la pandémie a poursuivi cette semaine sa nette décélération, les nouvelles contaminations au coronavirus étant deux fois moins nombreuses que début janvier. Avec 362.000 contaminations enregistrées officiellement chaque jour cette semaine, les nouveaux cas covid dépistés ne cessent de baisser (-12% cette semaine) depuis le record de 743.000 nouveaux cas quotidiens atteint début janvier. Elles descendent à leur plus bas niveau depuis quatre mois même (semaine du 12 au 18 octobre).

Depuis le pic de début 2021, les nouvelles contaminations au niveau mondial ont été réduites de moitié (-51%). Jamais, depuis le début de la pandémie, l'indicateur n'avait connu une baisse aussi forte et prolongée.

Cette semaine, seul le Moyen-Orient a connu une accélération de la contagion (+11%). Toutes les autres régions ont connu des ralentissements: -28% aux Etats-Unis/Canada, -9% en Afrique, en Asie et en Europe et -7% en Amérique latine/Caraïbes.