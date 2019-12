Ce jeudi, les magasins du nouveau centre commercial Infinity n'ont pas attendu 17h pour accueillir curieux et clients. Mais restaurants, services et boutiques représentent plus que du business pour le quartier.

Luxembourg 10 3 min.

22 nouvelles boutiques disponibles au Kirchberg

Patrick JACQUEMOT Ce jeudi, les magasins du nouveau centre commercial Infinity n'ont pas attendu 17h pour accueillir curieux et clients. Mais restaurants, services et boutiques représentent plus que du business pour le quartier.

Voilà deux semaines, d'inauguration commerciale il était déjà question à Luxembourg. Ce 28 novembre, la capitale bruissait pour l'ouverture des Galeries Lafayette. Au cœur de la ville, le grand magasin se dévoilait enfin au cœur du Royal-Hamilius. Ce jeudi, c'est vers le Kirchberg que les yeux se tournaient pour l'ouverture officielle du centre commercial signé du promoteur Immobel : Infinity. Point commun entre les deux sites : leur taille. 6.500 m2 chacun. «Sauf qu'ici, le tout abrite non pas une enseigne mais vingt-deux», s'amusait le directeur général d'Immobel Luxembourg, Olivier Bastin à l'heure de couper le ruban.

A vous de choisir Voici la liste des 22 enseignes composant l'Infinity Shopping : Delhaize, 5 à sec, Fauchon, Tango, K Kiosk, Optic 2000, Léonidas, Lounge Act One, Jims Fitness, Wellnext, NM coiffure, Planet Parfum, We love to travel, Urban Move, Passion'Elles, Cocottes, Golden Bean, Boulangerie Paul, Burger House, L'Osteria, Aka, Munhowen "Le Chai"

Services, restaurations, vêtements, gourmandises: voilà le Kirchberg disposant de nouvelles vitrines, de nouveaux selfs, de nouvelles tables où se restaurer. Un projet sorti de terre en trois ans à peine mais qui compte bien plus qu'une simple opération commerciale. En témoignent les propos des invités, à commencer par ceux du vice-Premier ministre, François Bausch (Déi Gréng) «venu en voisin» depuis ses bureaux. «Je peux témoigner que tous mes collaborateurs sont contents de voir que la vie s'installe place de l'Europe.»

Juste entre la Philharmonie et la Banque européenne d'investissement, Infinity serait donc bien plus qu'un simple conglomérat de magasins. «Ce shopping-center participe de la mixité urbaine que nous souhaitons atteindre sur ce plateau», poursuit François Bausch. Responsable politique du Fonds Kirchberg, il sait combien l'arrivée de ces enseignes compte et comptera dans ce quartier qui compte multiplier par 5 le nombre de ses habitants à l'horizon 2035.

35.000 résidents à ajouter aux 50.000 emplois que devraient abriter les tours des environs : voilà le potentiel attendu dans le quartier. De quoi augurer des jours heureux pour celles et ceux qui auront misé sur le centre commercial. A commencer par la moitié des enseignes qui sont luxembourgeoises, à l'image de Cocottes qui ouvre là son dixième point de restauration.

10 Photo : Lex Kleren

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo : Lex Kleren Photo : Lex Kleren Photo : Lex Kleren Photo : Lex Kleren Photo : Lex Kleren Photo : Lex Kleren Photo : Lex Kleren Photo : Lex Kleren Photo : Lex Kleren Photo : Lex Kleren

Avant même d'envisager les achats qui se feront ici, en cette veille de fêtes, la bourgmestre de Luxembourg a, elle aussi, insisté sur l'importance d'Infinity dans la stratégie d'aménagement d'un quartier «qui souffrait d'un grand déséquilibre». Et l'élue de féliciter le promoteur: «C'est fantastique d'avoir réalisé ce noyau de vie, infiniment joyeux, infiniment précieux».

Infinity entre les mains d'un investisseur allemand Immobel qui a livré en moins de trois ans les deux nouvelles grandes tours du Kirchberg vient de céder les actions du projet à Real IS, un groupe germanique spécialisé dans l'immobilier.

Un message qui est allé droit au cœur du groupe financier allemand qui, gère désormais, le centre : Real IS. Son directeur général Jochen Schenck soulignant que «l'endroit attirait aussi bien les institutions européennes que les investisseurs internationaux». Et, à compter de ce jour, les consommateurs surtout.