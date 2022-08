Dans les cartons depuis une dizaine d'années, ce projet semble enfin se concrétiser. Le ministre des Travaux publics a apporté plusieurs éléments sur le futur chantier.

30 policiers occuperont les lieux

22 millions pour le nouveau commissariat de Wiltz

Le projet ne date pas d'hier, celui d'un tout nouveau commissariat sur le territoire de la ville de Wiltz. L'idée est sur la table depuis près d'une dizaine d'années. Toutefois, selon François Bausch (déi Gréng), le ministre des Travaux publics, l'avant-projet en question est en cours de finalisation.

Interrogé par le député André Bauler (DP), le ministre a ainsi détaillé à quoi ressemblera cette nouvelle structure qui doit fonctionner à trois roulements, afin de faciliter le travail dans les commissariats et de libérer des ressources pour permettre aux agents de police d'assurer une présence encore plus accrue sur le terrain. «Celui-ci sera installé sur le site actuel de la police situé avenue Nicolas Kreins», a annoncé François Bausch. «Après démolition des bâtisses actuelles, un bâtiment administratif hébergeant aussi bien la police grand-ducale que divers services du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse y sera construit».

De la place pour 45 collaborateurs

Concrètement, le projet prévoit une surface brute de l'ordre de 5.150m². La structure pourra ainsi accueillir une trentaine d'agents. «A savoir 22 personnes ainsi que des renforts à déterminer dans le cadre du recrutement renforcé, ainsi que des bureaux pour 45 collaborateurs de divers services du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse», a précisé le ministre.

Le coût total du projet est estimé à 22 millions d'euros. Étant donné qu'il s'agit d'un avant-projet, aucune date de fin de chantier, ni même de début, n'a encore été annoncée.

