En 24 heures, le Luxembourg a dépisté 104 nouveaux sujets atteints par le virus respiratoire. Actuellement, le pays compte 1.296 cas d'infection active.

Covid-19 au Luxembourg

22 malades covid+ restent hospitalisés

Patrick JACQUEMOT En 24 heures, le Luxembourg a dépisté 104 nouveaux sujets atteints par le virus respiratoire. Actuellement, le pays compte 1.296 cas d'infection active.

Sera-t-on débarrassé du covid dans un an? En tout cas, signe d'un certain retour à la normalité, ce mardi, le Premier ministre a pris place à la tribune de la Chambre pour le discours sur l'état de la Nation. Un tradition qui avait été rayée de l'agenda politique luxembourgeois précédemment en raison de la situation sanitaire. C'est donc que cela va mieux, non?

Mais alors que la situation virale s'améliore quelque peu, les nouvelles mesures envisagées par le gouvernement crispent les syndicats. Dans le privé ou dans l'administration, l'arrivée du CovidCheck sur le lieu de travail pose question.



Sur les 2.248 tests de dépistage effectués au cours des dernières 24 heures, 104 se sont avérés positifs.

Au total, 79.300 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.

Le ministère de la Santé fait état de 19 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Soit deux de moins que vendredi dernier. Parmi eux, trois se trouvent toujours en soins intensifs. Et cinq autres patients, pris en charge pour d'autres pathologies, ont été signalés covid+.

Depuis le 28 décembre 2020, le Luxembourg a administré 793.155 doses de vaccin anti-covid. En tout, 409.624 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.