Son complice au sein de la bijouterie écope quant à lui d'une peine de 12 années de prison.

Procès des papys braqueurs

22 ans de prison pour le cerveau du casse à Luxembourg

Enfin l'épilogue dans le dossier des papys braqueurs de la bijouterie -horlogerie Goeres située dans le centre de Luxembourg. Pour rappel: le 20 mars 2018, une équipe de criminels chevronnés, grimés en personnes âgées, s'était introduite armée dans l'établissement, vendant des montres Rolex et Patek Philippe.

Avec un butin évalué à près de deux millions d'euros, les braqueurs avaient ensuite rejoint des complices. Le commando était ensuite parvenu à s'enfuir en direction de la région lyonnaise. Mais à hauteur de la barrière de péage de Villefranche-Limas, des tirs seront échangés entre les fuyards et les policiers de l'antigang de Lyon. Après une spectaculaire course-poursuite et la prise d'otage d'une famille par les braqueurs, ceux-ci seront finalement arrêtés quelques heures plus tard.

Une figure du grand banditisme

Le procès devant les assises de Lyon s'est ouvert il y a une dizaine de jours, les peines sont tombées ce jeudi en fin de journée. Considéré comme la tête pensante derrière ce casse, le cerveau de l'opération, le premier braqueur, a été condamné à 22 ans de prison ferme pour vol organisé avec arme, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et séquestration.

Comme nous vous l'avons déjà indiqué, l'homme est une figure du grand banditisme et compte pas moins d'une trentaine de condamnations. En 2012, il avait notamment écopé d'une peine de neuf ans de prison pour le braquage d'un commerce Easy Cash dans la région de Lyon. Deux ans plus tard, il avait été condamné à sept ans ferme pour un vol à main armée. Et puis, trois semaines après le braquage de la bijouterie luxembourgeoise, il s'était évadé de la prison dans laquelle il avait été incarcéré. Rattrapé quelques dizaines de minutes plus tard, il avait tenté de soudoyer les policiers.

Son complice au sein de la bijouterie luxembourgeoise a quant à lui écopé d'une peine de 12 ans de prison. Le troisième membre du commando, occupé à faire le guet à l'extérieur de la bijouterie le jour des faits, s'est quant à lui vu infliger une peine de 10 ans de prison ferme. Comparaissant libre, ce dernier s'est vu décerner un mandat de dépôt.

Des peines allant de cinq ans de prison ferme à un an avec sursis ont également été prononcées à l'égard des autres accusés. Rappelons que des peines allant de 3 à 30 ans de prison avaient été requises par l'avocat général à l'encontre des différents accusés.

