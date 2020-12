C'est en moyenne ce qu'ont épargné les familles d'un jeune scolarisé au niveau secondaire ou en formation professionnelle grâce au dispositif de gratuité des manuels et des bons d'achat accordés en cas d'emploi d'un ouvrage d'occasion.

212 euros économisés sur l'achat des manuels scolaires

Patrick JACQUEMOT C'est en moyenne ce qu'ont épargné les familles d'un jeune scolarisé au niveau secondaire ou en formation professionnelle grâce au dispositif de gratuité des manuels et des bons d'achat accordés en cas d'emploi d'un ouvrage d'occasion.

Depuis la rentrée 2018-2019, les manuels scolaires obligatoires sont distribués à titre gratuit aux élèves de l'enseignement secondaire et aux jeunes en formation professionnelle. Parallèlement depuis, chaque année, le recours aux manuels d’occasion est récompensé. Tout élève faisant le choix de reprendre un ouvrage ayant déjà servi se voit attribuer un bon d’achat dont la valeur est de 50% de la valeur des livres non commandés. A l'occasion de la dernière rentrée, 8.8018 bons ont été générés.

L'information a été donnée, lundi, par Claude Meisch (DP). Un ministre de l'Education qui peut aussi bien être satisfait de l'initiative que déçu de voir qu'elle perd de son élan avec le temps. Ainsi, quand pour leur première édition (2018-19), près de 26.569 bons avaient été émis (soit 1,36 million d'euros d'achats d'autres ouvrages pédagogiques attendus en librairie), on en compte plus de deux tiers de moins désormais. Avec 8.018 bons émis cette année pour 66.962 euros...

Aux députés Max Hahn et Claude Lamberty (DP) qui l'interrogeaient sur cette évolution, le ministre n'avance ni explications, ni commentaires. Se contentant des chiffres, il rappelle que le dispositif de gratuité est plus qu'intéressant, pouvant ainsi permettre une économie maximale évaluée à 450 euros par élève.

Dans la réalité, en fonction du niveau et de l'enseignement suivi, l'économie peut toutefois varier. Et le ministère de constater que, pour l'année scolaire actuelle, la moyenne s'élève à 212,42 euros. «Elle était de 187,21€ en 2018/19 et de 179,51€ en 2019/20.» À ce montant vient s'ajouter, le cas échéant, la valeur du chèque-livre accordé.

Que de clics sur MyBooks Pour la rentrée 2020-21, pas moins de 276.725 transactions de manuels scolaires (ventes ou réservations) ont été faites via la plateforme MyBooks.lu. Soit des échanges vendeurs-acheteurs pour plus de 7,17 millions d'euros au total. Un système à distance d'autant plus apprécié que, cette année, peu de Bichermaart (bourses aux livres) ont pu être organisés en raison des règles covid.

