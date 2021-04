Avec un peu moins de 9.500 personnes testées ce jeudi, le taux de positivité est de 2,24%. Des chiffres en baisse par rapport à la veille, qui laissent penser que la pandémie perd du terrain au Luxembourg.

211 personnes testées positives au covid en 24 heures

Avec un peu moins de 9.500 personnes testées ce jeudi, le taux de positivité est de 2,24%. Des chiffres en baisse par rapport à la veille, qui laissent penser que la pandémie perd du terrain au Luxembourg.

Le déploiement de tests rapides dans les établissements scolaires semble porter ses fruits au Grand-Duché. Pour cette première semaine de reprise de cours, 275 cas positifs y ont été signalés, alors que le nombre de nouveaux cas s'élevait à 800 la veille des congés de Noël. En revanche, une chaîne d'infection a été repérée au lycée Vauban, preuve que le covid circule toujours activement au Luxembourg.

Ainsi dans son dernier bilan, le ministère de la Santé indique que deux décès supplémentaires sont à déplorer ce jeudi. Au total, 794 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie.

Sur les 9.418 derniers tests de dépistage effectués, 211 se sont avérés positifs. Le taux de positivité s'élève ainsi à 2,24% contre 2,63% la veille.



Au total, depuis le début de la pandémie, 67.045 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 95 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 36 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les huit patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais porteurs du covid.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 186.480 doses vaccinales anti-covid. 50.027 personnes ont reçu les deux doses préconisées.

Dans le monde, la course à la vaccination continue. Ainsi, l'Allemagne a administré mercredi 1,1 million de doses de vaccins contre le Covid-19, un record national et européen. L'Etat fédéral est le premier pays européen à dépasser le million d'injections en 24h, vaccinant ainsi plus de 1% de sa population en l'espace d'une journée.

Dans le monde, seuls la Chine, les Etats-Unis et l'Inde, qui sont nettement plus peuplés, ont déjà fait mieux. Ces trois pays réalisent plusieurs millions d'injections chaque jour.

Le précédent record européen avait été établi par le Royaume-Uni le 20 mars, à quelque 874.000 doses en une journée. Le chiffre allemand de mercredi est bien supérieur au rythme observé récemment: sur les sept derniers jours, en moyenne seulement 0,71% de la population a reçu un vaccin par jour, contre 1,3% mercredi.

Suivant cette comparaison plus représentative, basée sur la moyenne glissante d'injections réalisées en une semaine rapportées à la population, en Europe, hors micro-Etats, c'est la Hongrie qui vaccine actuellement le plus vite: chaque jour de la semaine écoulée, le pays a administré des doses à 1,21% de sa population.





