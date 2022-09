286 conseils de discipline ont été convoqués durant la dernière année scolaire. Leur nombre a augmenté ces trois dernières années.

209 lycéens renvoyés au cours de l'année scolaire 2021-2022

Mélodie MOUZON 286 conseils de discipline ont été convoqués durant la dernière année scolaire. Leur nombre a augmenté ces trois dernières années.

Les élèves luxembourgeois seraient-ils plus indisciplinés qu'auparavant? A quelques jours de la rentrée scolaire, le député ADR Fred Keup a interpellé le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Claude Meisch (DP) au sujet des conseils de discipline dans les lycées et les lycées techniques. Si la cloche de la rentrée ne sonne pas encore l'heure des bonnets d'âne, toujours est-il que ces trois dernières années, le nombre de ces conseils a augmenté.

L'an dernier, 286 conseils de discipline ont été convoqués dans les lycées luxembourgeois, avance le ministre. Une décision qui n'est pas anodine, puisqu'elle «peut avoir un impact décisif non seulement sur le parcours de l'élève mais aussi sur l'ensemble de la communauté scolaire», comme le rappelle le député dans sa question.

Dans les cas les plus graves, une décision de renvoi peut intervenir à l'issue d'un tel conseil de discipline. Ainsi, l'année scolaire dernière, 209 élèves ont été renvoyés de leur établissement scolaire.

Le nombre de conseils de discipline est en légère augmentation ces trois dernières années. Le ministre attire cependant l'attention sur le fait qu'il faut relativiser les chiffres de l'année scolaire 2019-2020 puisque les cours en présentiel n'ont pu avoir lieu que durant une partie de l'année, en raison de la pandémie.

Chaque année, certains élèves contestent les décisions des conseils de discipline. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, la commission de recours a ainsi été saisie à 16 reprises. La décision de renvoi a été confirmée 13 fois et annulée dans trois autres cas, indique le ministre Claude Meisch dans sa réponse.

Ces conseils de discipline peuvent être convoqués pour toute une série de motifs, rappelle encore le ministre. Citons par exemple l'incitation à la violence, l'insulte grave, l'atteinte aux bonnes moeurs, le harcèlement moral ou sexuel, le vol, la détention ou consommation ou trafic de stupéfiants,... Le fait d'être exclu durant une même année scolaire trois fois de tous les cours pour au moins une journée à chaque fois est aussi un autre motif de convocation d'un conseil de discipline.

