Meurtres, accidents mortels, violences, rebondissements judiciaires, l'année écoulée a connu son lot d'incidents tragiques.

Rétrospective de l'année

2022, une année marquée par de trop nombreux drames

L'année 2022 a apporté son lot d'événements tragiques. Meurtres, accidents mortels, coups de feu, tant d'incidents que les médias classent dans la rubrique «faits divers». Et force est de constater que l'année écoulée a été chargée de ce point de vue là, et ce, malgré une baisse d'une certaine criminalité enregistrée au Luxembourg en 2021, notamment en ce qui concerne les cambriolages. Découvrez ci-dessous les événements qui ont secoué le Grand-Duché ces douze derniers mois.

Escalade de violences dans les manifestations anti-covid

Si la pandémie de covid-19 semble aujourd'hui loin derrière nous, celle-ci était encore au cœur du débat public en ce début d'année. Des manifestations d'opposants aux mesures sanitaires ont ainsi eu lieu chaque week-end, rassemblant à chaque fois plusieurs centaines de personnes et occasionnant dans la foulée leur lot de débordements.

En janvier, des manifestants avaient fait usage d'engins pyrotechniques en direction des policiers. Une trentaine de personnes avaient été arrêtées. On se souvient également que lors d'une manifestation au début du mois de février, des slogans plus qu'inquiétants avaient été entendus dans la capitale. Les manifestants avaient par exemple chanté devant la Philharmonie :«Bettel sera pendu sur le nouveau pont Rouge car il est complètement fou.» Le Premier ministre, ainsi que la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), avaient par ailleurs fait l'objet de plusieurs menaces de mort en 2020. L'auteur de ces missives a été condamné cette année à deux ans de prison avec sursis.



La manifestation non déclarée du 15 janvier contre les mesures covid a dégénéré. Certains participants font l'objet de poursuites judiciaires. Photo: Christophe Olinger

En réponse à ces incidents survenus lors des manifestations, le gouvernement a ainsi décidé de renforcer le cadre légal entourant ces événements. Les auteurs des débordements devront d'ailleurs répondre de leurs actes. En octobre, on apprenait que 9 participants font à ce jour l'objet de poursuites pénales. Trois ont déjà été condamnés.

Des épilogues judiciaires très attendus et des rebondissements

Que l'année 2022 fut chargée d'un point de vue judiciaire. En termes de rebondissements dans plusieurs affaires tout d'abord. Début mars, la police albanaise arrêtait Edinjo Pulti, recherché par le Luxembourg, dans une boîte de nuit en Albanie.

L'homme de 35 ans est fortement soupçonné d'avoir attaqué deux hommes au couteau le 2 août 2020 lors d'un affrontement brutal entre deux groupes de délinquants albanais en pleine rue à Pétange. L'une des victimes a subi de très graves blessures à l'arme blanche au niveau de l'abdomen. Depuis lors, l'homme assure qu'il souhaite collaborer avec la justice, tout en clamant son innocence.

Outre Pulti, trois autres criminels sont aujourd'hui activement recherchés par les enquêteurs luxembourgeois: un braqueur, un proxénète et un violent cambrioleur.

L'actualité judiciaire n'aura également donné que peu de repos aux tribunaux luxembourgeois, mais aussi internationaux. En mars dernier, on apprenait que le fondateur de la brigade mobile de la gendarmerie, Ben Geiben, devait être inculpé en tant qu'auteur, coauteur ou complice de la série d'attentats de Bommeleeër.

Ensuite, un épilogue judiciaire était enfin trouvé dans le dossier des «faux papys braqueurs» de la bijouterie-horlogerie Goeres située dans le centre de Luxembourg. Pour rappel: le 20 mars 2018, une équipe de criminels chevronnés, grimés en personnes âgées, s'était introduite armée dans l'établissement, vendant des montres Rolex et Patek Philippe. Les braqueurs s'étaient ainsi emparés d'un butin évalué à près de deux millions d'euros avant d'être retrouvés et arrêtés, non sans mal, dans la banlieue lyonnaise. Le cerveau du casse a été condamné en septembre dernier à une peine de 22 ans de prison. Ses complices ont quant à eux écopé de peines allant de 10 à 12 ans de prison.

Grimés en personnes âgées, les braqueurs s'étaient introduits armés dans la luxueuse bijouterie. Photo: Police grand-ducale

Et puis, ce jugement dans cette affaire qui avait tant défrayé la chronique, celle du tir mortel d'un policier à Bonnevoie. En 2018, un policier tirait sur un automobiliste qui, selon lui, fonçait sur lui. Il invoquait ainsi la légitime défense. Les juges ont maintenant rendu leur verdict ce mercredi. En novembre, ce dernier a finalement été condamné à cinq ans de prison, dont trois avec sursis.

Enfin, le procès de Lausdorn a lui aussi connu un dénouement cette année. Dans la nuit du 15 avril 2018, deux véhicules de police, une voiture et une camionnette, étaient entrés en collision sur la N7 à la hauteur de Lausdorn, lors d'une course-poursuite avec un chauffard. Le conducteur de la voiture était décédé sur les lieux de l'accident. Sa passagère avait subi des blessures très graves. Après plusieurs années de procédures, le tribunal a finalement décidé que le conducteur de la camionnette de la police n'était pas responsable de l'accident mortel et a été acquitté.

En revanche, le conducteur qui avait tenté de se soustraire au contrôle de police à Wemperhardt, et qui avait ainsi déclenché la course-poursuite, a été condamné à une amende totale de 1.000 euros pour conduite sous l'emprise de l'alcool et à une vitesse excessive, ainsi qu'à une interdiction de conduire d'une durée de 18 mois avec sursis.

Encore de trop nombreux accidents mortels

Au total, 24 accidents mortels furent recensés en 2021 sur les routes luxembourgeoises, dont une bonne partie sont imputables à l'alcool. Difficile de savoir si l'année 2022 aura été aussi tragique sur nos routes, les rapports n'étant publiés qu'en début d'année prochaine.

Cela dit, force est de constater que bon nombre d'accidents tragiques ont eu lieu tout au long de ces douze derniers mois. Il y a notamment eu cette jeune femme, renversée par un poids lourd, sur l'autoroute A7, en juin dernier. L'été dernier s'est révélé une nouvelle fois mortel pour les motards aimant sillonner les routes luxembourgeoises. En effet, plusieurs accidents à l'issue tragique et impliquant un motard ont été recensés durant cette période. Tout cela pour dire qu'un mort sur la route est bel et bien un mort de trop.



Plusieurs motards ont perdu la vie sur les routes luxembourgeoises cet été. Crédit: Gerry Huberty

Sans compter également quelques accidents de travail mortels survenus durant l'année. En juillet dernier, à Roodt-sur-Syre, après avoir chargé un camion, un conducteur, un Français de 42 ans, a été happé et grièvement blessé par une pelleteuse qui manœuvrait encore, alors qu'il était occupé à vérifier son véhicule. Il est décédé sur place. Le second a eu le lendemain, à Medernach. Là, encore sur un chantier, une voiture a percuté la porte d'un conteneur qui s'est ouverte pendant une opération de déchargement. Sous la violence de la collision, la porte a rebondi, blessant grièvement un ouvrier de 45 ans originaire du sud du pays qui décèdera des suites de ses blessures.

Et puis, en septembre, un ouvrier travaillant sur un chantier tombait dans un puits pour une raison inexpliquée. Les secours n'ont rien pu faire pour sauver le malheureux.

Des résidents disparus dans des circonstances tragiques

De nombreuses personnes, dont une majorité de femmes, ont perdu la vie dans des circonstances tragiques en 2022. On pense tout d'abord au meurtre crapuleux de Sonia. Dans la nuit du dimanche de Pâques, le 17 avril, deux hommes cagoulés avaient pénétré dans le restaurant Vapiano de l'avenue Kennedy au Kirchberg, là où cette dernière travaillait.

Sonia travaillait dans ce restaurant, situé dans le quartier du Kirchberg. Photo: Chris Karaba

Les malfaiteurs avaient immédiatement attaqué brutalement la gérante de la salle, qui était occupée à faire les comptes de la journée, la frappant et l'étranglant. Ils ont ensuite traîné la victime dans la cave. C'est là que son corps avait été découvert le lendemain matin. Trois personnes étaient arrêtées une dizaine de jours plus tard.

Et puis, le 19 septembre, c'est toute la Grande Région qui bascule dans l'horreur. Ce jour-là, le corps démembré de Diana est retrouvé à Mont-Saint-Martin, à la frontière française avec le Luxembourg. Les membres inférieurs avaient été sectionnés au niveau des genoux, il n'y avait pas de bras, pas de tête. Ces membres seront retrouvés, par la suite, en Allemagne, non loin de la frontière luxembourgeoise.

Diana, 40 ans, était mère de famille. Photo: D.R.

Depuis, l'affaire est instruite par le Parquet de Diekirch. Jusqu'à présent, un seul suspect a été arrêté. Said Banhakeia, un Marocain de 48 ans, a été arrêté le 6 octobre par la police judiciaire luxembourgeoise et se trouve en détention provisoire à la prison de Schrassig. La victime, mère de famille, avait 40 ans et était originaire du Portugal. Elle avait traversé la France et la Belgique, avant d'arriver au Luxembourg. Elle avait toujours travaillé comme serveuse ou en cuisine.

Enfin, à quelques jours du réveillon de Noel, une femme de 32 ans était retrouvée morte dans un appartement de Bonnevoie. Celle-ci était portugaise, comme Diana, et avait émigré au Luxembourg depuis plusieurs années.

Son corps avait été retrouvé «partiellement démembré et mutilé». Le suspect, un homme de 45 ans, a pu être arrêté. Il s'agissait du propriétaire du logement où vivait la victime et son petit ami. Si ce dernier a également été attaqué par le suspect, il n'est aujourd'hui plus en danger de mort.

Si ces trois premiers drames ont occupé le devant de l'actualité, il y en a malheureusement eu bien d'autres en 2022. À commencer par ce qu'il s'est produit en mars dernier à Heispelt - petite localité de l'Oesling située entre Rambrouch et Eschdorf. Un homme de 56 ans, qui n'avait plus donné signe de vie pendant deux semaines, avait été retrouvé mort. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'une mort violente. Dans la foulée, l'épouse de la victime, âgée de 38 ans, était arrêtée et placée en détention provisoire.

Le mois suivant, en avril, une dispute dans un appartement de Dudelange a entraîné la mort d'un homme de 38 ans samedi matin. L'auteur présumé, un homme de 32 ans, était arrêté et présenté devant un juge d'instruction.

Plusieurs mois plus tard, en octobre dernier, d'aucuns se souviennent de l'incroyable déploiement policier à Niederkorn. Il faut dire que les faits étaient particulièrement graves: un couple avait été abattu dans un quartier résidentiel par un voisin des victimes. Interpellé puis placé en détention, le tireur présumé est un homme âgé de 74 ans. En conflit avec ses voisins, ce dernier les aurait abattus avec un fusil de chasse. Le même mois, le corps d'une femme possiblement disparue depuis un long moment était retrouvé au parc Laval à Steinsel.

Des unités spéciales de la police avaient été déployées à Niederkorn. Photo: Elena Arens

Le même mois, un nouveau cas de violence domestique connaissait une issue fatale dans le quartier de la gare de la capitale. Un homme de 25 ans attaquait sa femme de 20 ans avec un marteau, la blessant mortellement. Au moment des faits, l'enfant commun du couple, un nourrisson de cinq mois, se trouvait dans l'appartement.

Les policiers n'ont eu que peu de répit puisque quelques semaines plus tard, en novembre, un homme de 29 ans était violemment attaqué à l'arme blanche à Pétange. Il décèdera des suites de ses blessures peu de temps après. Son père est l'auteur présumé des faits.

