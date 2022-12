D’après les données d’AgriMeteo, l’année 2022 se révèle être l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1838, ex aequo avec 2020.

Données climatiques

2022, année la plus chaude jamais enregistrée au Luxembourg

D’après les données d’AgriMeteo, l’année 2022 se révèle être l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1838, ex aequo avec 2020.

Dans les grandes lignes, cette année 2022 qui s'achèvera dans quelques jours a été marquée par un manque de pluie prolongé qui a plongé le pays dans une sécheresse sans précédent.

Cet été des extrêmes témoigne d'ailleurs d'un changement climatique de longue date qu'AgriMeteo (le service météorologique national de l'administration des services techniques de l'agriculture du ministère de l'Agriculture) observe au Grand-Duché «depuis 1838 grâce aux mesures pointues d'un réseau de 36 stations météo».

Une chaleur record

Niveau thermomètre, la température annuelle du Grand-Duché dépasse globalement de 1.0°C la moyenne de référence 1991-2020, avec une moyenne record de 10.9°C.

En cause, des vagues de chaleur et pics de température qui ont réchauffé le pays tout au long des saisons:

Hiver 2022: température moyenne (3.4°C) : +1.3°C

Printemps 2022: température moyenne (9.8°C), excès entre +0.3 et +0.8°C

Eté historique 2022: température moyenne 19,3°C, maximale 36°C, deuxième été le plus chaud jamais mesuré. Records de 60 journées estivales (plus de 25°C) et de 20 pics de température (plus de 30°C)

Automne 2022: température moyenne de 11.1°C, quatrième automne le plus chaud jamais mesuré, excès entre +1.3 et +1.6°C

Un changement climatique dûment documenté

Cette accélération des records de chaleur et des périodes de sécheresse est causée par l'intensification du réchauffement climatique, selon les données collectées par les 36 stations météo couvrant toutes les régions.

C'est notamment grâce à ce réseau de mesures pointues et à une période d'observation record de 180 années que le service météorologique de l'ASTA est outillé pour mettre en perspective l'évolution du climat, en différenciant les régions du Luxembourg.

Ainsi, il apparaît que le changement climatique causé par l'humain a fait augmenter les températures de 1,5°C entre 1861-1890 et 1991-2020; tandis que les 10 années les plus chaudes sont toutes observées dans la période 2002-2021.

Plus précisément, les trois dernières décennies ont été plus chaudes que celles d'avant, et cela depuis 1840. Quant à la sécheresse, elle a significativement augmenté entre avril et novembre au fil des ans.

Enfin, 1991 et 2020, 10 mois (exceptés décembre et janvier) présentent un risque régulier de sécheresse, alors qu'auparavant (1961-1990), ce risque était juste plus élevé en juin et juillet.

«Sans l'effet du changement climatique, la sécheresse du sol aurait été environ trois à quatre fois moins probable, et les vagues de chaleur estivale moins intenses» selon Andrew Ferrone, chef du service météorologique et chef de la délégation luxembourgeoise auprès du groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en faisant référence à l'analyse des experts du World Weather Attribution pour l'Europe centrale et occidentale.

Un impact certain sur l’agriculture

Tout changement comporte son lot d'impacts, et au Luxembourg, le développement de certaines cultures agricoles a été plus ou moins affecté au fil des saisons de cette année 2022.

Les cultures du blé d'hiver, des céréales d'été, des pommes de terre, sans oublier les cultures fourragères comme le maïs ainsi que les prairies et les pâturages, ont fortement souffert.

Les cultures maraîchères ont en revanche pu bénéficier d'une longue saison, mais en échange d'une irrigation continue et onéreuse. Côté fruiticulture, les récoltes se sont révélées bonnes pour les cerises, les mirabelles et les prunes, avec un bilan plus mitigé pour les pommes et les poires.

La récolte de maïs a pour sa part été très précoce. Même constat au niveau de la viticulture puisque des vendanges historiquement précoces ont débuté le 22 août, soit un mois plus tôt que la normale. À l'arrivée, un excellent millésime, mais des quantités revues bien à la baisse par rapport à d'autres années.



