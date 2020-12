Alors que la mortalité avait tendance à diminuer au cours des dernières années, la pandémie a fait grimper le nombre de décès durant les dix premiers mois de l'année. En novembre, ce chiffre a même presque doublé par rapport à 2019.

2020, une année mortelle au Luxembourg

Alors que la mortalité avait tendance à diminuer au cours des dernières années, la pandémie a fait grimper le nombre de décès durant les dix premiers mois de l'année. En novembre, ce chiffre a même presque doublé par rapport à 2019.

(ASdN) - 3.601. Tel est le nombre de personnes décédées durant les dix premiers mois de 2020. Si la mortalité était en baisse ces dernières années, force est de constater que l'apparition du covid-19 a fait repartir les chiffres à la hausse. Avec 3.498 décès au cours de la même période en 2019, le pays enregistre en effet une augmentation de 2,9%, souligne le Statec dans son étude Regards publiée ce vendredi.

Novembre noir

Et à en croire les chiffres, le virus n'y serait pas pour rien. En effet, si la situation début 2020 est comparable aux deux dernières années, les autres mois de l'année ont en revanche été plus mortels. Et notamment au mois d'avril. 70 décès de plus que la moyenne 2018/2019 ont ainsi été comptabilisés et ce, malgré les mesures de confinement alors toujours en vigueur.

Sans surprise, l'arrivée de l'hiver n'est pas venue améliorer la situation. En novembre, le Statec a enregistré une hausse des décès de 42% en comparaison aux autres années. Un pourcentage qui ne pourra néanmoins être confirmé «qu’une fois l’ensemble des décès enregistrés» pour le onzième mois de l'année, souligne l'étude.

Au cours de ce mois-ci, le covid-19 a été particulièrement meurtrier. Parmi le total des 330 décès directement liés au virus, 169 ont été dénombrés lors du mois de novembre. Soit plus de la moitié.

Les 65 ans et plus restent les plus touchés. Tous sexes confondus, ils représentent 82,3% des décès. Soit près de quatre morts sur cinq. Si ce pourcentage est similaire aux autres années, la part des seniors de plus de 85 ans a, elle, augmenté, note l'institut statistique.







