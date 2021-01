Alors que la crise économique est bien là, moins d'entreprises auront définitivement fermé durant l'épisode covid qu'en 2019. La construction restant le secteur le plus affecté parmi les 1.206 faillites actées.

Luxembourg 2 min.

2020 n'aura pas vu flamber les faillites

Patrick JACQUEMOT Alors que la crise économique est bien là, moins d'entreprises auront définitivement fermé durant l'épisode covid qu'en 2019. La construction restant le secteur le plus affecté parmi les 1.206 faillites actées.

L'effondrement entrepreneurial n'aura finalement pas eu lieu en 2020. Mieux, l'année s'est achevée avec moins de faillites au Luxembourg que l'année précédente (qui détenait un record en la matière). 1.206 sociétés s'arrêtant ces douze derniers mois pour raisons économiques, contre 1.239 l'année d'avant. Soit bel et bien «le même ordre de grandeur», notent les analystes du STATEC. Et de quoi entraîner la perte de 2.032 emplois dans le pays.

Le blues des activités commerciales Un tiers des 560 entreprises sondées par la Chambre de commerce estiment que leur activité va encore chuter dans les six prochains mois. Un pessimisme dans l'environnement économique qui concerne plus spécifiquement les secteurs du transport, du commerce et de la restauration.

Après les 72 faillites officialisées en décembre, le constat serait donc rassurant. Mais nul doute que les chiffres avancés sont en réalité faussés par la large distribution d'aides et de soutiens du gouvernement. Entre chômage partiel, prêts garantis par l'Etat, ou aides aux indépendants, remboursement partiel des frais non couverts pour le secteur de l'hôtellerie-restauration notamment, les «béquilles» financières se sont multipliées depuis le début de la crise covid; évitant sans doute à nombre de sociétés de mettre la clé sous la porte pour l'instant.

Cette année 2020, extraordinaire par ailleurs, ne note pas non plus de changements dans les secteurs impactés par ces faillites. En tête, figure toujours la construction. Un domaine qui, à lui seul, pèse pour un peu moins d'un tiers des dossiers de faillite validés. Suivent par ordre d'importance : les services non financiers (23%), l'Horesca (19%)à l'activité stoppée au moins jusqu'à la fin janvier, le commerce (17%), l'industrie (9%) et les services financiers (2%).

Sur les 1.206 faillites de l'année 2020, la majorité ont impacté des indépendants (53%) sans employé, puis les structures de 10 salariés et plus (41%), 5% du total étant constitué de petites entités de 1 à 9 salariés. Enfin, selon ses relevés, le Statec indique également que les structures les plus anciennes ont été plus sensibles à la crise. Ainsi, 73% des cas de faillite étaient constitués de sociétés âgées de 5 ans et plus.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.