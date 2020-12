Les services de colis poursuivent leur progression au Luxembourg, empiétant d'année en année sur les parts de marché du courrier traditionnel. Evolution que l'Institut luxembourgeois de régulation explique par une croissance des services transfrontaliers.

2019, année record pour les colis

(ASdN) - Si les lettres connaissent un lent effondrement, les colis postaux continuent eux leur progression. Selon les derniers chiffres de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), les services de courrier postal du pays ont ainsi enregistré, en 2019, une baisse de 6,5% par rapport à 2018. A l'inverse, les services de colis connaissent une hausse de 8,1% en un an.

Un boom des colis qui serait étroitement lié au marché des services transfrontaliers entrant, lui aussi en pleine croissance ces dernières années. Ce dernier représente en effet près de 80% du volume de colis, précise l'ILR dans son communiqué. Soit pas moins de 8,51 millions de paquets.

Une aubaine pour les services postaux du pays, et en particuliers de colis. Le chiffre d'affaires de ces derniers connait ainsi une croissance à deux chiffres. Par rapport à l'année 2018, il augmente en effet de 19,8%, totalisant 63,77 millions d'euros. Soit 35,4% du chiffre d’affaires total du secteur postal.



Des chiffres qui ne sont pas près de redescendre. Car si 2019 a été une année record au vu de la quantité de colis traités, les services postaux du Luxembourg n'avaient géré autant de paquets en 2020. En octobre, quelque 625.000 colis ont ainsi été traités par Post, le plus gros employeur du Luxembourg, en l'espace de quatre semaines. Soit l'équivalent de deux mois selon les anciens flux. Et ce ne sont pas les flux du Black Friday, de la Saint-Nicolas et de Noël qui vont faire baisser les chiffres.





