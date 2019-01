Un hiver doux, un printemps doux aussi avec de fortes précipitations, des inondations en juin suivies de la sécheresse. Bilan de la météo en 2018.

Luxembourg 2 min.

2018, année la plus chaude jamais enregistrée au Luxembourg

Anne FOURNEY Un hiver doux, un printemps doux aussi avec de fortes précipitations, des inondations en juin suivies de la sécheresse. Bilan de la météo en 2018.

Le Luxembourg dispose d'enregistrements de données météo depuis 1947, depuis que la station du Findel a été installée. «Avec une température moyenne annuelle de 11.1°C, l’année 2018 est la plus chaude jamais observée à la station météorologique de Findel-Aéroport depuis le début des enregistrements en 1947», indique Meteolux dans un communiqué.

Le mois de janvier a été particulièrement doux avec une température moyenne de 4.7°C. Le mois d'avril détient le record de température avec un mercure à 27.9°C le 20 avril. Le mois de mai est le plus chaud depuis 1947 avec une température moyenne de 16.3°C. La moyenne établie depuis 1947 est inférieure de 2.3°C. Avril 2018 détient aussi le record des orages avec des précipitations particulièrement brutales et abondantes. Le mois détient trois records d'intensité en la matière.

Pluies torrentielles, routes inondées et glissements de terrain Un véritable déluge s'est abattu sur le Luxembourg, ce vendredi 1er juin au matin. Le gouvernement a activé la cellule de crise du Haut-Commissariat à la protection nationale.

Ensuite, le mois de juin bien sûr, où des précipitations d'une intensité exceptionnelle ont provoqué pour la deuxième année consécutive de terribles inondations dans le pays.

Après les inondations, la sécheresse

Après ces inondations, le mois de juin a ensuite été très sec et l'état de sécheresse avait été déclaré par le ministère de l'Agriculture.

L'année 2014 détenait cette première place avec une température moyenne annuelle de 10.8°C. La moyenne dite "à long terme", qui prend en compte les mesures effectuées entre 1981 et 2010 est de 9.3°C.

L'année 2018 a aussi été très sèche. Si le cumul annuel moyen sur 30 ans avoisine les 100 litres par mètre carré, 2018 a reçu 115 litres de moins que cette moyenne.

Le soleil a été bien présent avec 373.4 heures de soleil en plus que la normale annuelle (mesurée entre 1981 et 2010), avec 2098.3 heures au total. Il s'agit de la troisième année la plus ensoleillée après 1959 et 2003.

Retrouvez les données de Meteolux sur cette année 2018 ici.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.