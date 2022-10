La police grand-ducale poursuit ses campagnes de recrutement successives et annonce ce mardi 18 octobre l'arrivée prochaine de 200 nouveaux fonctionnaires.

Luxembourg 2 min.

Sécurité

200 nouveaux policiers vont encore être recrutés

La police grand-ducale poursuit ses campagnes de recrutement successives et annonce ce mardi 18 octobre l'arrivée prochaine de 200 nouveaux fonctionnaires.

Les rangs de la police grand-ducale vont continuer de grossir. Une grande campagne de recrutement de fonctionnaires de police a en effet été lancée ce mardi 18 octobre, par Henri Kox (déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure, et Alain Engelhardt, directeur central stratégie et performance de la police. Les deux hommes ont souligné les augmentations d'effectif déjà engagées, ainsi que celles à venir.

Trois ans pour gonfler les effectifs de la police Pour contrer la pénurie actuelle de personnel, la police passe à l'offensive. Elle prévoit ainsi un plan de recrutement massif avec la création de 847 nouveaux postes d'ici 2023. Avec aussi, une toute nouvelle procédure d'admission, «adaptée aux défis sociétaux».

Car ce recrutement massif de policiers n'est pas nouveau, mais a été engagé en 2020, et «a permis une augmentation de l'effectif de la police grand-ducale de presque 2.400 en 2018, à plus de 3.000 policiers et membres du cadre civil aujourd'hui», comme l'a rappelé l’homme d’Etat. Pas question, cependant, de s'arrêter en si bon chemin, puisqu'une troisième vague de recrutement a été annoncée dans la foulée. Cette dernière prendra place du 24 octobre au 7 novembre, pour le groupe de traitement B1, et du 10 au 24 novembre pour le groupe de traitement C1.

Ainsi, d'ici début 2023, 200 policiers supplémentaires doivent entamer leur formation. De quoi porter l'augmentation totale des effectifs à près de 30%. «Je suis ravi de cette évolution positive et des perspectives de carrière qu'offre ce recrutement comme le Luxembourg n'en a jamais connu, surtout qu'une 4e vague de recrutement a d'ores et déjà été consentie par le gouvernement», a confié Henri Kox.

Deux années de formation

Mais, concrètement, comment sont sélectionnés les nouveaux agents? Ces derniers doivent suivre une procédure spécifique comportant une épreuve spéciale à laquelle peuvent participer les personnes ayant déjà réussi l'épreuve d'aptitude générale. Composée d'une épreuve sportive éliminatoire, de tests de français et d'allemand, d'un entretien, d'un test de culture générale ou encore de tests psychologiques, cette épreuve spéciale se déroulera à compter de la fin du mois de novembre 2022.

Des «incidents» confirmés entre stagiaires et policiers Le 8 septembre dernier, le député Léon Gloden interpellait le ministre de la Police sur des «incidents» impliquant des stagiaires du cadre policier et des policiers, «dans un ou plusieurs bars luxembourgeois». Henri Kox confirme les faits.

Après avoir accompli cet examen complet, les meilleurs candidats seront admis à l'école de police à partir de mai 2023 en qualité de fonctionnaires-stagiaires. Une entrée qui sera précédée d'un examen médical et d'une enquête de moralité. Par la suite, les aspirants policiers suivront une formation de deux ans qui comprendra une phase théorique et pratique au sein de l'école, ainsi qu'une phase d'initiation pratique au sein des commissariats et du service de police judiciaire.

L'objectif principal de cette formation est l'assimilation rapide des acquis théoriques par l'expérience pratique, a notamment souligné Alain Engelhardt. Dès l'issue de la première année de formation, les fonctionnaires-stagiaires devront d'ailleurs prêter un serment spécial leur conférant à la fois les qualités d'agent de police administrative et d'agent de police judiciaire. De quoi leur permettre de rejoindre leurs collègues sur le terrain dès la deuxième année de formation.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.