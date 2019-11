Le budget 2020 du département du ministre DP, Claude Meisch s'élève à 2,7 milliards d'euros, soit une hausse de 200 millions par rapport à 2019. Par ailleurs, la somme allouée à l'enseignement supérieur connaît une forte progression.

Luxembourg 3 min.

200 millions de plus pour l'Éducation nationale

Jean-François COLIN Le budget 2020 du département du ministre DP, Claude Meisch s'élève à 2,7 milliards d'euros, soit une hausse de 200 millions par rapport à 2019. Par ailleurs, la somme allouée à l'enseignement supérieur connaît une forte progression.

Derrière celui de la Sécurité sociale, le budget alloué au ministère de l'Éducation nationale pointe à la deuxième place dans le budget de l'État 2020, dont il représente 13,21%. Présenté mercredi en commission parlementaire, à la Chambre, ce budget se chiffre à 2,7 milliards d’euros pour 2020. Soit une hausse d'environ 200 millions d’euros par rapport à 2019. Claude Meisch (DP), ministre de l'Éducation nationale le qualifie de «budget dans la continuité».

Le budget 2020 dépassera les 20 milliards d'euros Jamais le Grand-Duché n'aura pu s'appuyer sur une pareille somme. Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a même annoncé ce lundi matin des investissements records pour le pays, à hauteur de 2,8 milliards d'euros.

Si l'enseignement secondaire classique et général se taille la part du lion avec 27,18% du total, les dépenses liées aux frais de personnel sont en augmentation, avec près de 29 millions supplémentaires prévus. Il est vrai que le nombre d'enseignants devrait croître.

Le ministre prétend en outre que «l’offre scolaire diversifiée, avec la création d’écoles internationales publiques ou l’offre scolaire publique anglophone, a inversé la tendance générale d’il y a dix ans.» Ainsi, le ministre de l'Éducation «ne constate pas de tendance qui montrerait que plus d’élèves fréquentent des établissements scolaires privés». Le budget alloué aux établissements privés s'élève à 109 millions d'euros.

Les députés se sont aussi renseignés sur les détails des sommes allouées à la gratuité des livres scolaires - 13,5 millions d'euros -, et à l'enseignement musical - environ 18 millions d'euros. Conformément à l'accord de coalition qui prévoit d'assurer la gratuité de ces cours de musique, Claude Meisch a confirmé son intention d'en réformer le subventionnement. De fait, il y aura une harmonisation des frais d'inscription dans les différentes écoles de musique communales sur tout le pays.

Le boom de l'enseignement supérieur

De même, le ministère envisage «investir davantage dans l'éducation non formelle proposée dans les maisons de jeunes». Et plus spécifiquement dans l'offre d'activités culturelles et sportives pour les jeunes au niveau communal.



Par ailleurs, le budget alloué au ministère de l’Enseignement supérieur et à la recherche s'établit à 550 millions d'euros. Il connaît une «progression importante» de 9,3% par rapport à l’an dernier, note Claude Meisch. En particulier, celui alloué à l’enseignement supérieur se chiffre à 150 millions d’euros. Soit un bond de douze millions par rapport à 2019.

Le champ des bourses pour étudiants sera bien élargi Après les remarques de la Cour de Justice européenne, le Gouvernement a décidé ce vendredi de revoir sa copie sur l'attribution des bourses d'études supérieures. Les enfants de salariés frontaliers apprécieront le changement.

Pour le ministre DP, cette augmentation résulte principalement «de la réforme récente des conditions d’accès aux bourses d'études supérieures pour les étudiants non résidents.» Et Claude Meisch de préciser qu'«environ 400 étudiants supplémentaires sont aujourd'hui concernés» par cet élargissement aux jeunes frontaliers, notamment.