La pandémie de coronavirus s'essouffle au fil des semaines au Luxembourg. La plupart des indicateurs, y compris les hospitalisations, sont en baisse, comme vient le confirmer la rétrospective de la Santé pour la semaine du 18 au 24 avril.

20% de contaminations en moins mais encore 7 décès

Alors que plusieurs centaines de nouvelles infections au coronavirus sont toujours enregistrées chaque jour et que des centaines de résidents de maisons de retraite sont toujours en isolement, la pandémie de coronavirus semble toutefois être sur une pente descendante depuis plusieurs semaines déjà. La plupart des indicateurs sont en effet à la baisse.

Selon la dernière rétrospective de la Santé, les contaminations ont baissé de 20% la semaine dernière. 4.311 personnes ont été testées positives au covid-19, contre 5.403 la semaine d'avant.

Le nombre de tests PCR effectués est lui aussi en diminution, passant de 15.338 à 12.910. Les infections actives étaient elles aussi moins nombreuses la semaine dernière. En date du 24 avril, on en recensait 10.005, contre 11.848 le 17 avril dernier. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid-19 est de 40,3 ans.

Sept décès

Le coronavirus continue malheureusement de faire de nouvelles victimes. Pour la semaine du 18 au 24 avril, 7 nouveaux décès en lien avec le covid-19 sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est actuellement de 91 ans.

Au niveau des hôpitaux, la situation sanitaire s'améliore également. 24 nouveaux patients ont été admis la semaine dernière à l'hôpital dans l'unité des soins normaux, contre 29 la semaine précédente. Durant la semaine du 18 au 24 avril, il ne restait plus qu'un seul patient dans le service des soins intensifs. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est actuellement de 64 ans.

D'autres indicateurs sont également en baisse et viennent confirmer un ralentissement de l'épidémie. C'est le cas du taux de reproduction effectif du virus et du taux de positivité, qui sont inférieurs à la semaine précédente. En ce qui concerne le taux de positivité, celui-ci reste cependant au-dessus de 30% (33,39%).

Le taux d'incidence a diminué quant à lui à 668 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 851 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente. Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence diminue dans tous les groupes d’âge sauf chez les 0-14 ans (+1%).

Moins de 1.000 doses en une semaine

Quelles sont les sources les plus fréquentes de contamination? Le nombre de cas restant important, il est difficile d'appeler tous les cas, rappelle la Santé. Un échantillon a cependant été rappelé pour établir un descriptif des sources des cas.

Le cercle familial est la source la plus fréquente (31%), suivi par les voyages à l’étranger (20%), les loisirs (6%), le travail (5%) et le secteur aide et soins (5%). La part des sources indéterminées augmente (28%).

En ce qui concerne la vaccination, celle-ci ralentit fortement. Moins de 1.000 doses (980) ont été administrées durant la semaine du 18 au 24 avril. Le nombre total de vaccins administrés en date du 26 avril était de 1.279.091 doses.

472.962 personnes présentent un schéma vaccinal complet au Luxembourg, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,7% par rapport à la population vaccinable (soit la population des cinq ans et plus).

Rappelons qu'il est toujours possible de se faire vacciner dans le «Impf-Bus». Les passages du bus de vaccination sont communiqués sur www.impfen.lu. La vaccination s'y fait sans rendez-vous (la carte d’identité et la carte CNS sont obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel).

A noter que le variant dominant au Luxembourg reste Omicron et plus particulièrement son sous-variant BA.2 (94,7% des contaminations).

