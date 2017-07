(VO) - Le Tour de France traverse le Luxembourg du nord au sud, ce lundi 3 juillet et 20 communes sont à la fête. Kehlen et Tuntange ne sont pas en reste et attendent le passage de la Grande Boucle avec impatience.



La commune de Kehlen se réveille ce lundi matin dans l'attente du passage du Tour de France: les coureurs parcourent le Luxembourg du nord au sud et traverseront la petite commune située près de Mamer aux alentours de 15 heures 45.



D'après la police luxembourgeoise, Kehlen est la seule commune du Grand-Duché à avoir opté pour des mesures de sécurité incluant des blocs de béton. Ils pèsent chacun une tonne et sont placés ce matin à différents points stratégiques entre Dondelange et Kehlen.

"On a acheté 25 blocs", explique un employé communal, Marc Silverio, "ils ont la forme de gros lego et ont déjà été utilisés pour différentes manifestations comme l'Emaischen, par exemple. Ils reprennent du service: ils rassurent les parents car la commune va vivre aujourd'hui au rythme du cyclisme!".

Il s'agit là d'une initiative de la mairie qui a décidé de faire de ce lundi 3 juillet 2017, un jour de fête pour tous ses habitants. Les enfants sont accueillis à l'école comme d'habitude mais vont vivre une journée particulière, placée sous le signe du Tour de France: activités autour du vélo, Public viewing et grande fête familiale.



Les coureurs du Tour de France sont attendus cet après-midi par un public impatient.

Antonio habite Kehlen depuis de nombreuses années et sa fille fréquente l'école du village. Il ne voit pas le passage du Tour de France comme une contrainte malgré les routes fermées et le foyer scolaire à l'arrêt, ce lundi. Au contraire, pour lui c'est une occasion unique de vivre de l'intérieur un évènement qu'il a souvent regardé sur petit écran.



"J'ai pris congé pour profiter de la fête et partager ce moment avec ma fille", raconte-t-il,"mais pour mon épouse, cela va être plus compliqué car elle rentre du travail habituellement vers 16 heures et les routes vont être fermées à la circulation".

Différentes routes sont fermées à la circulation ce lundi et vous trouverez ici toutes les indications des Ponts et Chaussées et les recommandations de la police.



L'épouse d'Antonio va être obligée de garer sa voiture à l'extérieur du village et de faire le chemin qui la sépare de son domicile à pied.



Marc va devoir également faire quelques kilomètres à pied mais lui, cela le réjouit plutôt. Le quadragénaire a su conserver son âme d'enfant et a changé ses plans au travail depuis plus d'un mois pour pouvoir être libre ce lundi après-midi et regarder passer le Tour de France depuis Tuntange, la commune où ses enfants sont scolarisés.

"Mon épouse fait partie de l'association des parents d'élèves qui prépare l'évènement depuis quelques semaines: il va y avoir une grande fête de village: à partir de 14 heures, les enfants n'ont plus cours et vont pouvoir profiter du passage du Tour de France et moi aussi!", ajoute-t-il, heureux.



A Tuntange, on n'a pas lésiné sur les moyens pour accueillir comme il se doit le passage des coureurs cyclistes. Ce lundi, le TDF traverse 20 communes et elles vont toutes mettre en évidence les projets organisés à cette occasion.



Les hélicoptères qui sillonent le TDF pour la télévision ne pourront pas louper ce vélo réalisé par les pompiers de Mamer.

Pour le ministre des Sports, Romain Schneider, le passage de la grande boucle est un "honneur, une fierté pour le pays et une fête pour le cyclisme."

Un avis partagé par la secrétaire d’État à l'Économie, Francine Closener qui a déclaré la semaine dernière que "le Tour de France est une excellente opportunité pour promouvoir le Luxembourg à l’étranger et mettre en évidence les atouts de notre pays, comme la nature, le patrimoine historique et les attractions touristiques".

Dans le cadre des actions de promotion du gouvernement, le grand lettrage "LuXembourg" sera ainsi installé à la « Schmëtt » pour marquer l’entrée du Tour sur le territoire luxembourgeois le 3 juillet.



Le 4 juillet, le lettrage sera installé sur l’esplanade à Schengen, avant que les coureurs ne quittent le Grand-Duché en direction de la France.

En collaboration avec l’ambassade britannique du Luxembourg, l’artiste anglais, James Straffon, a réalisé 13 portraits des légendes du Tour, dont 4 Luxembourgeois, qui ont été installés sur le tracé à travers le Luxembourg sur des façades ou des endroits marquants.

Les quatre légendes luxembourgeoises François Faber, Nicolas Frantz, Charly Gaul et Andy Schleck seront également représentées sur un grand visuel installé sur le barrage d’Esch-sur-Sûre.





