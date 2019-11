L'Union commerciale de la Ville de Luxembourg a sollicité la bourgmestre pour obtenir des tickets gratuits pour le nouveau parking du quartier gare à distribuer aux clients des boutiques. Un moyen pour relancer l'attractivité du secteur.

Luxembourg 2 min.

20.000 h de stationnement en cadeau

Patrick JACQUEMOT L'Union commerciale de la Ville de Luxembourg a sollicité la bourgmestre pour obtenir des tickets gratuits pour le nouveau parking du quartier gare à distribuer aux clients des boutiques. Un moyen pour relancer l'attractivité du secteur.

Le parking Fort Neipperg vient à peine de rouvrir que les bonnes nouvelles se succèdent. Lundi, pour l'inauguration du site au terme de vingt mois de travaux, la gratuité était offerte tout l'après-midi aux usagers. Et ce mardi, l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL) confirme avoir demandé aux élus de la capitale d'obtenir une faveur du même ordre. Il est cette fois question de 20.000 heures de stationnement pour zéro euro. Cette gratification serait proposée aux acheteurs.

A sa démarche, l'UCVL voit un double intérêt: «Faciliter l’accessibilité dans le quartier et promouvoir la réouverture de ce parking fort utile pour clients et touristes», indique ainsi la directrice de l'Union, Anne Darin-Jaulin. Pour l'heure, la Ville n'a pas formellement donné son aval à cette demande. Mais on voit mal la bourgmestre Lydie Polfer (DP) refuser ce geste à l'heure où la qualité de vie du secteur est fortement impactée par les travaux du tram, où les boutiques font grise mine au milieu du chantier incessant et où le quartier Gare se cherche une nouvelle identité.

A la carte

Dans l'attente d'une réponse officielle, l'UCVL réfléchit de son côté sur le moyen de distribuer ces éventuels tickets offrant une heure (ou plus) de stationnement au Neipperg. «D'habitude, nous sollicitons l'administration communale pour obtenir des gratuités ponctuelles du stationnement ou des parkings. A l'occasion de la braderie, par exemple. Cette fois, nous demandons un service dont nos clients pourraient bénéficier à la carte en quelque sorte», poursuit la directrice.

Nul doute que l'approche des fêtes pourrait constituer une bonne occasion pour délivrer pareils cadeaux. Car pour le quartier Gare, un autre «ennemi» guette: l'ouverture des premières enseignes du Centre Royal-Hamilius. La FNAC accueillera en effet ses premiers clients ce vendredi 8 novembre; les Galeries Lafayette suivront d'ici la fin du mois. De quoi aimanter les badauds de l'autre côté de la Ville haute.

Tout le monde entend avoir sa part du gâteau, après l'ouverture du parking Neipperg. Compris les commerçants de la Ville et du quartier Gare. Photo: Anouk Antony