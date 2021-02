Un nouveau décès et 182 nouveaux cas : tel est le bilan des dernières 24 heures pour l'épidémie covid au Luxembourg. Côté vaccination, 31.926 doses ont été administrées depuis fin décembre.

2.780 infections covid actives dans le pays

Le virus mute et ne semble pas faiblir en cette fin février. Les dernières mesures du LIST dans les eaux usées du Luxembourg témoignent ainsi d'une présence en progression des traces de covid sur l'ensemble du Grand-Duché.

Sur les 9.597 tests effectués dimanche, 182 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé.



Depuis mars 2020, 54.354 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 83 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (+4). Parmi eux, 17 se trouvent en soins intensifs (+2). Sans oublier 33 patients infectés mais pris en charge pour d'autres pathologies.

A ce jour, la pandémie coronavirus a fait au moins 2,4 millions de morts dans le monde. Quelque 111 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la crise.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 500.313 décès pour 28.190.622 cas recensés. Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 189 décès pour 100.000 habitants. Suivent la République tchèque (182), la Slovénie (182), le Royaume-Uni (178) et l'Italie (159).





