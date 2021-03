Le Luxembourg débute sa 53e semaine épidémique avec un bilan plus lourd de quatre nouvelles victimes (693 au total). La pression sur les hôpitaux ne faiblit pas.

2.752 infections covid encore recensées

Entre les doutes sur le vaccin AstraZeneca et les turpitudes des hôpitaux Robert-Schuman, le Grand-Duché entame sa deuxième année covid sous une drôle d'actualité. Alors que la vaccination globale franchit tout juste le cap des 59.000 doses administrées, le pays se serait volontiers passé de ces polémiques.

Sur les 657 derniers tests de dépistages effectués, 49 se sont avérés positifs. Chiffre peu élevé car le dimanche ne sont prises en compte que les personnes devant être dépistées pour cause d'ordonnance médicale ou de contact tracing.



Au total, depuis le début de la pandémie, 57.926 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 120 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 25 patients se trouvent en soins intensifs. Chiffres auxquels il convient d'ajouter les 37 malades pris en charge pour d'autres pathologies mais atteints du virus.

La pandémie a fait près de 2,65 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 534.889 décès, suivis par le Brésil (278.229), le Mexique (194.710), l'Inde (158.725), et le Royaume-Uni (125.516).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la Belgique, la Slovénie et le Royaume-Uni.





