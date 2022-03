2.500 citoyens sont devenus luxembourgeois par option depuis 2017

Plusieurs centaines de personnes ont pu bénéficier de la nationalité luxembourgeoise par option en 2021.

Voyager plus librement grâce à l'un des passeport les plus puissants du monde, jouir de droits civiques, pouvoir exercer dans certains métiers de la fonction publique, voir ses démarches administratives simplifiées,... Obtenir la nationalité luxembourgeoise comporte bon nombre d'avantages. Ils sont chaque année des milliers de résidents et de non-résidents à entamer les démarches pour obtenir cette naturalisation.

Selon la législation actuelle, qui a été modifiée ces dernières années, pour obtenir la nationalité luxembourgeoise, il faut respecter plusieurs règles. «L’option est ouverte au majeur lorsque soit, son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée, soit, lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée à son parent», détaille l'article 23 de la loi sur la nationalité modifiée du 8 mars 2017.

Une hausse des demandes

Sur cette base légale et en réponse à une question parlementaire de Fred Keup (ADR), la ministre de la Justice Sam Tanson (déi Gréng) a expliqué que depuis 2017, 2.500 personnes ont obtenu la nationalité luxembourgeoise par option, ces dernières ayant des ancêtres luxembourgeois. Rien qu'en 2021, c'est 622 personnes qui ont pu bénéficier de cette possibilité. En 2017, il n'y en avait eu que 52.

Sam Tanson en a également profité pour dévoiler le pays de résidence de ces 2.500 nouveaux Luxembourgeois. Il est à noter que seulement 500 d'entre eux habitent au Grand-Duché. 1.110 vivent quant à eux en France, 400 en Belgique, 130 en Allemagne, 100 au Royaume-Uni, 75 aux Etats-Unis et 20 d'entre eux ont le Brésil comme pays de résidence.

