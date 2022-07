Dans une majorité de cas, les motards verbalisés sont d'origine étrangère. Certains résidents se disent également perturbés par le bruit des deux-roues.

Tourisme et moto

2.468 amendes contre des motards depuis deux ans

C'est la même rengaine lors du début du printemps, les motards enfourchent à nouveau leur machine et partent sillonner les routes luxembourgeoises, un terrain de jeu propice aux balades à moto grâce à ses itinéraires agréables et ses somptueux paysages. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux chaque été. Au cours des cinq dernières années, le nombre de nouveaux permis a augmenté de près d'un tiers.

Cette nouvelle mode ne fait toutefois pas que des heureux. Le député André Bauler (DP) fait part, au détour d'une question parlementaire, de plusieurs doléances de la part de riverains excédés par les décibels produits par les motos. «Maintes et maintes fois, les résidents sont dérangés par le bruit de ces engins, surtout au printemps où les motocyclistes sont bien plus nombreux, surtout dans le nord du pays», a-t-il dit, tout en précisant que les motards en provenance des pays voisins sont très nombreux à traverser la frontière pour se balader au Grand-Duché.

Une majorité de motards étrangers

Le député a donc souhaité savoir si des données concernant les contrôles policiers de motards en matière de bruit étaient disponibles. Le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox (déi Gréng), a répondu par la négative, tout en précisant, d'une manière plus globale, que durant la période de juin 2020 à juin 2022, un total de 2.468 amendes à l'encontre de motards ont été émises. «Sur ces 2.468 avertissements taxés, environ 900 étaient dus à diverses failles de sécurité notamment.» On pense notamment à des systèmes d'échappement non conformes, qui peuvent effectivement provoquer de grosses nuisances sonores pour les riverains. Il faut en tout cas noter que de juin 2020 à juin 2021, 55% des motards en infraction étaient d'origine étrangère.

Quoi qu'il en soit, toujours en guise de réponse au député, le ministre Henri Kox a expliqué que la police grand-ducale, dans le cadre de sa politique de contrôles routiers, met un accent tout particulier sur les contrôles des deux-roues, plus particulièrement dans le nord et l'est du pays. «Et sur les itinéraires les plus touristiques», précise le ministre.

Quoi qu'il en soit, le ministre a rappelé que la police n'a pas l'équipement technique nécessaire pour effectuer des contrôles spécifiques en matière de nuisances sonores. C'est pour cela que l'on parle de plus en plus de l'avènement de radars sonores au Luxembourg. Déjà utilisés en France, dans le cadre d'une phase expérimentale, ces appareils d'un tout nouveau type sont équipés d'une caméra filmant à 360 degrés et de quatre microphones permettant de mesurer automatiquement le niveau sonore des véhicules, deux-roues ou non, et de constater les infractions le cas échéant.

D'abord des radars tronçons

Mais avant la mise en place d'un tel système, le Luxembourg souhaite privilégier l'installation de nouveaux radars tronçons, prévus d'ici la fin de l'année. Notons également que durant ce mois de juin, pas moins de 233 procès-verbaux à l'encontre de motards pour diverses infractions au code de la route ont été dressés.

Si 91 motards verbalisés se sont rendus coupables d'excès de vitesse ou de conduite dangereuse, 23 n'ont pu présenter les documents administratifs demandés, 23 portaient des casques non conformes, 22 étaient équipés de systèmes d'échappement non conformes, dix n'étaient pas équipés de l'éclairage suffisant et cinq roulaient avec des pneus lisses.

