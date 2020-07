Maintenant qu'ils n'en ont plus l'obligation, les agents du secteur public se détournent du compte chèque postal. Mais le flux est loin d'être massif pour le moment.

2.425 agents ont déjà renoncé au CCP

Patrick JACQUEMOT Maintenant qu'ils n'en ont plus l'obligation, les agents du secteur public se détournent du compte chèque postal. Mais le flux est loin d'être massif pour le moment.

Historiquement, la rémunération des agents publics luxembourgeois se retrouvait virée sur un compte chèque postal. La pratique a cessé d'être obligatoire depuis cette année, comme en avaient conclu le ministre des Finances et le ministre de la Fonction publique. Le dispositif de bascule a d'ailleurs démarré mi-mai par une phase test pour certains personnels qui ont choisi de recevoir leur traitement sur un nouveau compte bancaire.

En effet, avant de généraliser le dispositif à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics, choix a été fait de vérifier si le système des payes fonctionnait bien pour les recrues du ministère de la Fonction publique, du Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État et de la Trésorerie de l'État qui ne souhaitaient plus avoir de virement sur un CCP. L'informatique a tenu son rôle, la mesure pourra donc s'appliquer à l'ensemble des quelque 93.012 personnes travaillant dans l'administration et autres services publics.

A la députée d'opposition Diane Adehm (CSV) qui interpellait le ministre de la Fonction publique sur l'efficacité de cette mise en application, Marc Hansen (DP) a signalé que, déjà, 2.425 agents avaient réalisé la démarche de changement de compte bancaire. Un faible pourcentage donc mais la fin de l'obligation de détenir , il ne faut donc pas en tenir de conclusion sur le mouvement global éventuel. D'ailleurs, la mesure du versement du traitement auprès de n'importe quel organisme bancaire n'est élargie à l'ensemble des fonctionnaires et assimilés que depuis la mi-juin.

Aux yeux du ministre Hansen toutefois, cette nouveauté prouve que l'État peut «assumer ses responsabilités en tant qu'employeur moderne et attractif».



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.