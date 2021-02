Timidement, le rythme de contamination régresse au Grand-Duché. Mais le coronavirus a été à nouveau fatal pour quatre malades supplémentaires ces dernières 24 heures, portant le bilan de l'épidémie à 584 décès en onze mois.

2.175 infections covid actives au Luxembourg

Rassurante sur la campagne vaccinale, lancée depuis un mois, Paulette Lenert l'a été lundi. Même si pour l'heure, le Luxembourg n'a pu injecter ''que'' 12.428 doses anti-covid, la ministre de la Santé se veut optimiste sur le déroulement de la stratégie sanitaire avec un possible déclenchement de la phase 2 (les 75 ans et plus) possiblement en avance.

En attendant, l'infection continue de sévir et le taux de reproduction effectif du virus reste (légèrement) supérieur à 1. Signifiant donc qu'un contaminé est contagieux pour plus d'une personne croisée.

Sur les 545 tests effectués ces dernières 24 heures (dimanche donc), 34 se sont révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 2,48%.

Depuis mars 2020, 50.733 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 65 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg, et 29 cas suspectés sont également pris en charge . Parmi eux, 11 se trouvent en soins intensifs.

Pour ce premier jour de février, l'Italie, à contre-courant de ses voisins européens, a assoupli les restrictions anti-covid en vigueur dans la plupart de ses régions. Rome a ainsi permis la réouverture au public des bars et restaurants (à l'arrêt au Luxembourg jusqu'au 21 février). Les établissements de la péninsule peuvent désormais accueillir des clients à table, jusqu'à 18h, en nombre limité et en respectant des règles de distanciation.

