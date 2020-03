La grève des femmes a connu un beau succès, samedi après-midi. Une manifestation aussi festive que revendicative qui maintenant doit être suivie d'effets.

2.000 voix réclament plus d'égalité

La grève des femmes a connu un beau succès, samedi après-midi. Une manifestation aussi festive que revendicative qui maintenant doit être suivie d'effets.

Elles voulaient être entendues - et c'est exactement ce qu'elles ont obtenu, samedi. Ainsi, pour la première grève des femmes et la manifestation organisée, samedi après-midi, dans les rues de la capitale pas moins de 2.000 participantes ont scandé le droit à l'équité. A leurs côtés, pas moins de 200 messieurs ont eux aussi battu le pavé pour porter cette cause. Anonymes, politiques, résidentes, luxembourgeoises d'origines diverses : le cortège multicolore et polyglotte était aussi animé que revendicatif.

Ainsi, devant la Chambre des députés, les manifestantes ont rappelé les quatre revendications majeures actuellement : une plus grande égalité des droits, une répartition équitable du travail, un droit au logement pour tous et une augmentation du salaire minimum net tout en réduisant les heures de travail. L'événement était organisé par la plateforme Journée internationale des femmes (JIF), à laquelle participent une vingtaine de groupes de femmes politiques et sociales.