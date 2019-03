L'Etat consacre deux à quatre millions d'euros par an à l'achat de véhicules pour ses ministères, administrations et instances. La priorité est désormais tournée vers les motorisations électriques et hybrides, mais leur proportion dans le parc reste floue.

2.000 véhicules dans le parking du gouvernement

Anne FOURNEY

2.000 véhicules d'un âge moyen de trois ans, sont à disposition des 20 ministères, indique le ministre de la Mobilité. Il répond à une question parlementaire du député Marc Goergen (Piraten) qui s'enquiert de la proportion de véhicules électriques dans la flotte gouvernementale alors que la mobilité électrique est l'une des priorités définies par l'accord de coalition. Pour le transport des membres du gouvernement, ce sont les marques allemandes (Audi, Mercedes et BMW) qui sont privilégiées.

Si le ministre François Bausch précise dans sa réponse que ces véhicules émettent en moyenne 119,35 g de CO2 par km, il n'est pas en mesure de préciser la proportion de véhicules électriques ou hybrides pour l'ensemble du parc, mais précise que le ministère du Développement durable - son précédent mandat - a passé commande en 2017 de 14 véhicules électriques et de six hybrides et en 2018 de 21 électriques et 14 hybrides pour le gouvernement. «Le Conseil d'Etat a décidé en 2017 que les nouvelles voitures de service devaient être en priorité 100% électriques ou hybrides.»

Le gouvernement consacre entre deux et quatre millions d'euros par an à l'achat de véhicules pour les ministères, mais aussi les administrations et instances étatiques. Pour 2019, «il est prévu la substitution de quatre voitures à moteur thermique par des véhicules à moteur hybride ou éventuellement 100% électrique», poursuit François Bausch.