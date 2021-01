Maintenant, que le Nouvel An est passé, seriez-vous prêt à ne plus boire un seul verre d'alcool, d'apéritif, de vin ou de cocktail pour les 31 jours à venir? Un défi proposé par la Fondation cancer à relever seul ou accompagné.

2.000 partants pour passer janvier à sec

Quatre semaines sans alcool. L'écrire est simple. Le promettre, pas compliqué. Mais le plus dur est bien de tenir cet engagement. Pourtant, supprimer l'apéritif à midi, se priver d'une coupe pour célébrer la nouvelle année ou encore renoncer à un drink de début de soirée, pourrait être bon pour notre santé. C'est le message que compte faire passer en ce mois de janvier 2021 la Fondation cancer en initiant son premier Sober Buddy Challenge.

Juste après les fêtes, ce pourrait être une bonne résolution à prendre. «Car l'alcool, en dehors de tous les autres risques qu'il engendre, reste le deuxième facteur facilitant l'apparition d'un cancer», rappellent les initiateurs de ce dry january à la saveur luxembourgeoise. Aussi, la Fondation cancer invite-t-elle chacun à s'inscrire pour cette opération.

Et d'inviter le plus de volontaires à s'inscrire rapidement mais aussi à partager cette expérience de jeûne avec un ou une amie. Ils sont ainsi déjà 2.000 buddies à vouloir s'entraider dans cette traversée du désert alcoolique. Pour la directrice de la Fondation, l'idée étant que chacun puisse s'appuyer sur l'autre pour aller au bout de ce défi.

Déjà un plan d'action

«De notre côté, via une page Facebook dédiée et un site internet, nous donnerons plein d'encouragements, d'astuces et de conseils santé pour que ces 31 jours de sobriété se déroulent au mieux et que chacun prenne bien conscience des enjeux pour son physique, mais aussi de son niveau de dépendance», poursuit Lucienne Thommes.

Pour en finir avec le verre de trop Le Luxembourg vient d'adopter son premier plan d’action de réduction du mésusage de l’alcool. Une série de mesures attendues depuis 2012 et nécessaires dans un pays où 9% des décès sont imputables à une consommation excessive de boissons.

L'initiative est d'autant plus appréciable que certains ont pu trouver dans l'ivresse un palliatif aux coups de blues que la crise covid et ses privations ont pu engendrer. Un remède sans doute pire que le mal, et qui insidieusement a pu se glisser dans le quotidien de nombreux résidents ou frontaliers.

De plus, voilà tout juste un an, le Luxembourg se dotait de son premier Plan d'action de réduction du mésusage de l'alcool (PALMA). Signe que la problématique était déjà d'actualité, cela bien avant l'apparition de l'épidémie, les fermetures des cafés-restaurants (a priori jusqu'au 15 janvier) et autres couvre-feux ou limitation de réception imposés aux particuliers. Occasion de rappeler au passage que la consommation d'alcool sur la voie publique reste toujours proscrite, là encore au moins jusqu'à mi-janvier.

