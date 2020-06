Alors que les manifestations contre le racisme et les violences policières se multiplient à travers la planète, le Luxembourg n'est pas en reste. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées devant l'ambassade des Etats-Unis, ce vendredi après-midi, pour faire part de leur tristesse et de leur colère.

Luxembourg 10

2.000 manifestants rendent hommage à George Floyd

Alors que les manifestations contre le racisme et les violences policières se multiplient à travers la planète, le Luxembourg n'est pas en reste. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées devant l'ambassade des Etats-Unis, ce vendredi après-midi, pour faire part de leur tristesse et de leur colère.

(DH avec Chris Karaba) - «Black Lives Matter», «I can't breath», «Racism is pandemic too». Des cris se sont élevés, ce vendredi après-midi sous la pluie, devant l'ambassade des Etats-Unis, boulevard Emmanuel Servais. En effet, plus de 2.000 manifestants ont répondu à l'appel lancé par Lëtz Rise Up pour clamer tristesse, colère ou désarroi ou simplement saluer la mémoire de George Floyd, l'Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis, le 25 mai.

10 Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba Succès de foule pour la manifestation contre le racisme qui s'est tenue ce vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Luxembourg. Photo: Chris Karaba

«La mort de George Floyd a été un révélateur des discriminations structurelles et des violences que subissent les Afro-Américains en raison de leur couleur de peau», indiquent les représentantes de l'association sur leur page Facebook. «Nous avons conscience que l'élan de solidarité qui est né suite à ce drame s'adresse non seulement aux Afro descendants des Etats-Unis, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui font face à la négrophobie partout dans le monde.»

Il va sans dire qu'en raison de la crise sanitaire, l'association avait donné des consignes à respecter, le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation sociale de deux mètres entre chaque personne. Des consignes qui ont été difficiles à respecter étant donné le nombre de personnes mobilisées.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.