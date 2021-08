En trois heures à peine, la fédération luxembourgeoise de football a réussi à vendre la (quasi)-totalité des billets pour la rencontre Luxembourg-Azerbaïdjan. Mais avec une jauge limitée à 1.500 supporters, l'ambiance n'est pas aux réjouissances.

1er match officiel

Le Stade de Luxembourg va sonner creux

Patrick JACQUEMOT En trois heures à peine, la fédération luxembourgeoise de football a réussi à vendre la (quasi)-totalité des billets pour la rencontre Luxembourg-Azerbaïdjan. Mais avec une jauge limitée à 1.500 supporters, l'ambiance n'est pas aux réjouissances.

Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et la devise vaut aussi pour les sportifs quand il s'agit d'appliquer les règles sanitaires qui s'imposent au pays en termes d'événements. En l'état, les textes n'autorisent aucun événement au-delà des 2.000 personnes accueillies. Une limite à laquelle a dû aussi s'astreindre la fédération luxembourgeoise de football y compris pour la première rencontre officielle à se tenir, le 1er septembre prochain, dans sa nouvelle enceinte : le Stade de Luxembourg.

«Sauf que pour nous cela ne signifie pas 2.000 spectateurs, mais 1.500 spectateurs et l'ensemble des officiels (équipes, arbitres, délégués UEFA) mais aussi tous les personnels assurant le service ou la sécurité autour de cette rencontre Luxembourg-Azerbaïdjan», rappelle la fédération luxembourgeoise de football (FLF). Avec une jauge aussi basse, les billets ont donc vite trouvé preneurs. Mis en vente samedi matin, il ne restait à peine qu'une vingtaine de places VIP encore disponibles ce lundi.

«Mais la fête que devait être ce moment aura un goût amer», ne cache pas Joël Wolff, secrétaire général de la FLF. Et il n'est pas ici seulement question du manque à gagner financier. Même si sur une rencontre de cet ordre, «la fédération aurait pu espérer de l'ordre de 250.000 euros de recettes supplémentaires». Non, ce qui chagrine le plus les dirigeants, le staff, les joueurs et les supporters des Roud Léiwen, c'est d'être privés de l'ambiance qui aurait dû entourer pareil événement. Une perte bien plus considérable.

Après la déception de ne pas avoir affronté le Portugal en match inaugural, quelques retards supplémentaires dans la livraison de la construction et une facture largement au-delà des devis (76 millions d'euros au final?), la soirée du 1er septembre aurait pu effacer bien des regrets. Il n'en sera rien. «On a bien tenté de demander une dérogation spéciale, mais le ministère des Sports a été inflexible».

Et l'administration de Dan Kersch (LSAP) n'a fait que s'appuyer sur la loi covid qui s'appliquera jusqu'au 14 septembre. La FLF a vu son protocole sanitaire pour ce match qualificatif pour la Coupe du monde 2022 validé, mais aucun bonus ne peut lui être accordé. 2.000 personnes, point final. «Pas la peine de compter sur un miracle», prévient désormais Joël Wolff. L'histoire retiendra donc que pour son premier match officiel, qu'un seul siège sur dix du Stade de Luxembourg était occupé ce soir-là.

Cela sera tout aussi vide pour la seconde rencontre d'ailleurs... Face au Qatar, en match amical, six jours plus tard (le 7 septembre). Là encore le calendrier sanitaire et l'agenda sportif seront en opposition.

Mais qui sait, l'honneur de tribunes pleines reviendra peut-être à l'équipe féminine de foot luxembourgeoise. Les filles sont en effet attendues sur la pelouse de Cloche d'Or le 21 septembre. A cette date, la loi covid permettra peut-être aux tribunes d'être au complet. A moins que ce privilège ne revienne au pack national de la fédération de rugby. Après tout, c'est autant pour les passionnés de ballon ovale que de ballon rond qu'un remplaçant au (vieux) stade Josy-Barthel a été bâti, non?

