La reprise du nombre des infections, notamment parmi les plus jeunes, a contraint le ministre de l'Education à annoncer la fin des cours en présentiel dès lundi. L'épidémie a fait une nouvelle victime (588 au total) ces dernières 24 heures.

199 nouveaux cas et l'inquiétude reprend

Un mois tout juste après la reprise de l'année scolaire, le ministre de l'Education nationale a sifflé, jeudi, la fin des classes en présentiel. En cause, toujours le même mauvais élève qui n'en fait qu'à sa tête : le covid-19. Ainsi, sur un peu plus de 2.000 infections actives dans le pays, 18% des infectés sont des jeunes âgés de 5 à 18 ans. Deux semaines de home-schooling attendent écoliers et lycéens avant des vacances de Carnaval qui tomberont à pic.

Avec 203 nouveaux cas dépistés, le Luxembourg voit remonter la courbe des infections. Celle qui depuis décembre avait pourtant fortement chuté.

Sur les 9.304 tests effectués ces dernières 24 heures, 199 se sont révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 2,14%.

Depuis mars 2020, 51.330 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 58 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg, et 38 cas suspectés ou à l'isolement sont également pris en charge. Parmi eux, 12 se trouvent en soins intensifs.

Alors que le Luxembourg a déjà administré 14.252 doses de vaccin anti-covid (Pfizer et Moderna uniquement), la décision de réserver le vaccin d'AstraZeneca aux moins de 65 ans faute de données suffisantes sur son efficacité pour les plus âgés, s'est étendue jeudi en Europe. Ainsi, Danemark et Norvège ont adopté ainsi la même ligne que l'Allemagne, la France, la Suède et la Belgique.

De son côté, la Suisse a demandé au laboratoire britannique des données supplémentaires avant d'autoriser le vaccin sur son territoire. La question sera tranchée au Grand-Duché avec le Conseil national des maladies infectieuses, ont annoncé la ministre et le directeur de la Santé en évoquant de possibles limitations d'usage de cette formule.

