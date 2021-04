Le nombre de nouvelles infections est en léger recul ce vendredi, puisque 209 nouveaux cas avaient été détectés la veille. Avec 7.510 tests effectués, le taux de positivité s'élève à 2,58%.

194 personnes testées positives au covid en 24 heures

Le nombre de nouvelles infections est en léger recul ce vendredi, puisque 209 nouveaux cas avaient été détectés la veille. Avec 7.510 tests effectués, le taux de positivité s'élève à 2,58%.

Alors que la société luxembourgeoise Travel Pro entend se lancer prochainement dans le tourisme vaccinal, le covid continue de se propager au Grand-Duché. Ce vendredi, le ministère de la Santé révèle qu'aucun décès supplémentaire n'est à déplorer. Le bilan des victimes de l'infection s'élève donc toujours à 790 victimes depuis le début de l'épidémie.

Sur les 7.510 derniers tests de dépistage effectués, 194 se sont avérés positifs. Le taux de positivité s'élève ainsi à 2,58 % (contre 2,34% la veille).



Au total, depuis le début de la pandémie, 66.007 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 105 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 33 se trouvent en soins intensifs.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 173.153 doses vaccinales anti-covid. 47.414 personnes ont reçu les deux doses préconisées.

A l'autre bout du monde, le gouvernement japonais a déclaré vendredi un nouvel état d'urgence à Tokyo et dans trois autres départements, à trois mois du début des Jeux olympiques prévus dans la capitale japonaise. Contrairement au précédent état d'urgence, qui ne demandait qu'une réduction des horaires d'ouverture, les bars et restaurants devront fermer à 20h s'ils ne servent pas d'alcool, ou totalement dans le cas contraire. Les grands magasins et certains centres commerciaux doivent également garder porte close.

Si les mesures sont instaurées jusqu'au 11 mai, les retards de vaccination pourraient venir perturber le calendrier olympique. Moins de 0,7% de la population japonaise a été vaccinée à ce jour.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.