En rénovation depuis 2019, la structure d’hébergement ouvrira fin octobre et bénéficiera d'une capacité maximale de 190 lits.

Luxembourg 5 2 min.

En rénovation depuis 2019

190 nouvelles places à Weilerbach pour les réfugiés

Simon MARTIN En rénovation depuis 2019, la structure d’hébergement ouvrira fin octobre et bénéficiera d'une capacité maximale de 190 lits.

Depuis le début de l'été, une recrudescence du nombre de demandes pour obtenir un statut de protection internationale est constatée au Luxembourg. Par exemple, en août dernier, 205 personnes ont fait des démarches en ce sens, selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères.



«Le Luxembourg est un pays de migration!» Mythes et fantasmes dictent encore aujourd'hui la politique d'intégration du Luxembourg. Un danger pour le vivre-ensemble, selon Sérgio Ferreira, porte-parole de l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI).

Accueillir ces réfugiés en provenance d'Ukraine, d'Afghanistan ou encore de Syrie dans des conditions décentes est sans aucun doute le plus grand défi pour les autorités chargées de l'Immigration et de l'Asile. C'est ainsi que ces derniers mois, plusieurs chantiers ont été menés tambour battant aux quatre coins du pays afin d'augmenter la capacité d'accueil.

Nouvel exemple en date ce mercredi où le ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn (LSAP), a inauguré une nouvelle structure d'hébergement temporaire pour demandeurs de protection internationale (DPI) à Weilerbach. Celle-ci ouvrira ses portes fin octobre 2022.



En rénovation depuis 2019

Rénovée depuis 2019 en collaboration avec l'ABP, la structure d'hébergement a une capacité maximale de 190 lits. Elle est gérée par la Croix-Rouge et accueillera une population mixte, à savoir des familles, des femmes et des hommes seuls. Les installations sanitaires, la buanderie, les salles d'activités et les réfectoires seront partagés entre les occupants de la structure. Pour ce qui concerne la nourriture, les DPI auront la possibilité de cuisiner sur place.

3 Photos: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Chris Karaba Photos: Chris Karaba Photos: Chris Karaba

Il s'agit d'une structure dite «temporaire» sous gardiennage 24h/7j, dans laquelle les DPI séjournent jusqu'à réception d'une réponse à leur demande de protection internationale. Les enfants tombant sous l'obligation scolaire seront scolarisés dans des classes spécialisées d'accueil de l'État (CSAE) au sein d'une école installée sur le site.

«Le mythe selon lequel Poutine est un grand stratège est brisé» Mobilisation partielle et référendums fictifs dans les territoires ukrainiens occupés: la politique de la Russie mène au chaos, a affirmé ce lundi le ministre des Affaires étrangères, en faisant le point sur la situation des réfugiés au Luxembourg.

L'Office national de l'accueil (ONA) compte actuellement 55 structures d'hébergement pour DPI avec une capacité d'accueil maximale de 4.696 lits. Il reste à noter que même si le flux des nouvelles arrivées avait légèrement baissé depuis le début de la crise sanitaire, celui-ci a connu une courbe ascendante depuis cet été, de sorte que les capacités d'accueil restent très limitées avec un taux net d'occupation dans les structures d'hébergement temporaires qui se situe à 94,4%.

2 Photos: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Chris Karaba Photos: Chris Karaba

Dans ce contexte, le ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, a réitéré son appel aux communes à participer à l'effort de solidarité et à mettre à disposition des emplacements pour la construction ou l'aménagement de structures d'hébergement pour DPI (projets.immobiliers@ona.etat.lu). Plusieurs aides financières et administratives sont disponibles pour les communes accueillant des DPI ou BPI sur leur territoire.

Plus de 1.100 réfugiés ukrainiens vont faire leur rentrée Certains sont rentrés, d'autres sont restés, d'autres encore viennent d'arriver. Au total, 1.131 réfugiés ukrainiens vont reprendre le chemin de l'école ce 15 septembre au Luxembourg.

Outre le réseau d'hébergement pour les demandeurs de protection internationale, l'ONA accueille également les personnes ayant fui la guerre en Ukraine dans 12 structures d'hébergement. Ces dernières ont une capacité maximale de 1.688 lits et le taux net d'occupation est actuellement de 75,9%.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.