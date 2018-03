Après la saisie de 159 kg de haschich la semaine passée, la police a réussi un nouveau coup de filet d'envergure dans le Sud et l'Est du Luxembourg, lundi. Trois hommes et deux femmes ont été placés en garde à vue.

18 kg de drogue, 3 voitures et 17.000 euros saisis

(MF) – Le service de Recherche et d'Enquête Criminelle (SREC) de la police de Grevenmacher a saisi une plus grande quantité de drogues, lundi.

Après plusieurs mois d'enquête, plusieurs perquisitions ont été effectuées dans l'Est et le Sud du pays. Le butin fait état de 15,3 kg de haschich, 2,8 kg de marijuana, 100 grammes de cocaïne et près de 200 pilules d'ecstasy.

Les fonctionnaires ont saisi 17 000 euros en espèces, plusieurs téléphones portables et trois voitures.

Trois hommes et deux femmes ont été arrêtés et présentés à un juge d'instruction.