Ainsi, au total, 2.510 rapports d'effets indésirables, aussi appelés cas de pharmacovigilance, ont été enregistrés depuis le début de la campagne vaccinale au Grand-Duché.

18 décès possiblement liés à une vaccination au Luxembourg

79, c'est en pourcentage le taux de la population globale luxembourgeoise présentant un schéma vaccinal complet contre le covid-19, soit 509.145 personnes aux dernières nouvelles. Un taux qui n'évoluera plus vraiment désormais malgré les possibilités toujours existantes de recevoir une dose du sérum. Les personnes les plus réfractaires au vaccin ne risquent effectivement plus de passer sous la seringue, surtout au regard de la récente levée des dernières et ultimes restrictions sanitaires.

L'argument le plus soulevé par ces dernières résidait dans le manque de tests préalables réalisés par les groupes pharmaceutiques ainsi que le potentiel danger des vaccins eux-mêmes. Sur ce point, les autorités sanitaires luxembourgeoises ont été totalement transparentes et ce, dès le début de la campagne de vaccination en proposant à tout un chacun de signaler des effets indésirables survenus après une vaccination. Des données recensées et publiées ensuite sous forme de rapports consultables en ligne.

Le dernier en date a été publié jeudi passé. Avant toute chose, quelques précisions s'imposent afin de ne pas donner du grain à moudre aux complotistes de tous horizons: les effets indésirables suspectés et recensés ne sont pas obligatoirement liés ou dus au vaccin. «La suspicion d’effet indésirable après une vaccination n’implique pas forcément une association causale»; rappellent les autorités sanitaires. «Ces cas font donc l’objet d’investigations et sont analysés par les autorités de santé de manière individuelle».

2.510 rapports d'effets indésirables recensés

Ainsi, au total, 2.510 rapports d'effets indésirables, aussi appelés cas de pharmacovigilance, ont été enregistrés depuis le début de la campagne vaccinale au Luxembourg. «Soit 0,18% d’effets indésirables déclarés pour l’ensemble des doses de vaccins administrées (1.402.173 doses au total, NDLR). La majorité des personnes vaccinées ne rapporte donc aucun effet indésirable», entame d'emblée le rapport.

Ce sont les femmes (1.702 cas) qui rapportent davantage d'effets indésirables que les hommes. Ensuite, la grande majorité des cas déclarés (1.873 soit 74,62%) est considérée comme non grave. Dans cette catégorie, on range notamment les syndromes grippaux, les troubles digestifs transitoires ou encore les malaises survenus suite à l'injection.

En revanche, les cas graves déclarés sont au nombre de 637 (soit 25,38%). Parmi ceux-ci, on retrouve notamment 411 cas «médicalement significatifs» ou ayant entrainé une incapacité ou invalidité. «La plupart de ces cas concernent à nouveau des symptômes pseudo-grippaux (fièvre, douleurs musculaires, malaise) et sont codés en graves en raison d'une incapacité de travail temporaire ou de l'impossibilité de quitter la maison. Ils n’ont cependant pas de gravité clinique avérée», note le rapport.

Mais le plus interpellant, c'est que 180 hospitalisations ont été nécessaires tandis que le pronostic vital était même engagé dans 28 cas. Enfin, les effets indésirables ont également provoqué le décès de 18 personnes, bien qu'encore une fois, le lien avec le vaccin ne peut être établi.

Le décès suspect le plus récent a eu lieu entre le mois d'octobre et février dernier, sans davantage de précision des autorités sanitaires. De ce que l'on sait, il s'agirait d'un décès en raison d'une pneumopathie d’inhalation la nuit suivant la vaccination chez une patiente ayant de lourds antécédents et de nombreux traitements, comme c'était déjà le cas lors des précédents décès recensés.

Pour la même période, six patients ont été hospitalisés, dont trois pour une embolie pulmonaire dans un délai de 6 à 20 jours après la vaccination. Dans tous les cas, il s'agissait de personnes ayant reçu un vaccin à ARN messager, comme celui de Pfizer ou Moderna.

Concernant le premier, c'est celui qui est le plus concerné par des notifications d'effets indésirables (1.794 sur 2.510) et est suspecté d'être en lien avec 343 cas graves, dont huit décès. Cette majorité de cas peut s'expliquer par le fait que le vaccin Pfizer représente près de 58% des doses administrées au Luxembourg. Au total, 1.794 déclarations d’effets indésirables ont été recensées depuis le début de la vaccination, soit deux pour 1.000 injections.

Six décès suivant une injection du vaccin de Moderna

Vient ensuite le vaccin de Moderna avec 302 déclarations d’effets indésirables depuis le début de la vaccination, soit une pour 1.000 injections. Parmi celles-ci, on retrouve 108 cas graves déclarés dont six décès survenus après une vaccination.

Proportionnellement parlant, c'est le vaccin Novavax, le dernier arrivé sur le marché luxembourgeois, qui est le plus sujet aux effets indésirables malgré le fait que seulement 591 injections de ce sérum ont été réalisées au Grand-Duché. Il n'empêche que quatre déclarations d’effets indésirables, dont deux cas graves, ont été réalisées depuis le début de la vaccination, soit 7 pour 1.000 injections.

Suit le vaccin AstraZeneca avec 327 déclarations d'effets indésirables faites depuis le début de la vaccination, soit trois pour 1.000 injections. On note par ailleurs 146 cas graves survenus après une vaccination, dont trois décès. Enfin, 89 déclarations, dont 40 cas graves, concernant le vaccin Johnson & Johnson ont été faites, soit deux pour 1.000 injections. Un décès est également survenu après une vaccination avec un produit Johnson&Johnson.

