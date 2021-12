Le Luxembourg a débuté ce mardi la campagne d'injections anti-covid pour les plus jeunes. Sachant que la version pédiatrique est d'abord destinée aux -12 ans vulnérables ou fréquentant des sujets plus facilement sensibles au virus.

Vaccination des -12 ans

18.000 doses reçues et 12.000 attendues pour janvier

Patrick JACQUEMOT Le Luxembourg a débuté ce mardi la campagne d'injections anti-covid pour les plus jeunes. Sachant que la version pédiatrique est d'abord destinée aux -12 ans vulnérables ou fréquentant des sujets plus facilement sensibles au virus.

En même temps que la campagne nationale de dépistage #Lëtzebuergtestsech, le Grand-Duché a débuté ce 14 décembre une autre opération d'envergure destinée à ralentir la course du covid : la vaccination des 5-11 ans. Des adolescents et enfants qui, jusqu'alors avaient été épargnés par les piqûres mais pas par les infections. Et, lundi, en conférence de presse, la ministre de la Santé a indiqué les quantités sur lesquelles le pays pouvait d'ores et déjà compter pour décembre et janvier : 30.000 doses.

La première livraison du vaccin pédiatrique Pfizer/BioNTech a bien été livrée. Et au-delà de ces 18.000 doses, un second arrivage de 12.000 suivra début 2022. «Les commandes pour février ne sont pas encore connues», a précisé Paulette Lenert (LSAP). En l'occurrence, le Grand-Duché entame une vaccination des plus jeunes que d'autres Etats avant lui ont débuté. Israël en tête mais aussi les Etats-Unis par exemple.

Présente au côté de la ministre, le Dr Isabel De La Fuente Garcia n'a pas manqué de rappeler que sur cette tranche d'âge le Luxembourg a toujours voulu «d'abord être prudent».

Du coup : l'expérience d'autres pays, la validation par l'Agence européenne des médicaments et enfin l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses ont permis d'orienter prioritairement les premières doses anti-covid junior réceptionnées. D'abord vers les enfants vulnérables -atteints de cancer, troubles immunologiques, neurologiques, cardiaques ou respiratoires mais aussi en surpoids fort- mais aussi pour les garçons et filles dont l'environnement familial intègre une personne pour qui une infection covid pourrait entraîner de graves conséquences (senior par exemple).

Désormais, comme pour toutes les autres phases d'une campagne vaccinale débutée voilà 50 semaines, la diffusion du vaccin pédiatrique concernera d'abord les volontaires les plus âgés de la nouvelle catégorie d'âge admissible à la vaccination. Mais, pour le Dr De La Fuente, nul doute qu'il ne faudra pas attendre bien longtemps avant que le sérum soit proposé à l'ensemble des 5-11 ans. Cela pourrait déjà être cas tout début 2022.

Alors que depuis la rentrée scolaire près de 3.500 cas de contamination covid étaient signalés fin novembre, l'arrivée du vaccin pour les écoliers du fondamental devrait permettre de calmer la progression du virus dans les ''petites classes''. Un lieu où le covid-19 s'attrape et s'échange facilement. Ainsi, dans son dernier rapport hebdomadaire, le ministère de la Santé estimait que 13,9% des nouveaux cas positifs enregistrés entre le 29 novembre et le 5 décembre trouvaient leur origine dans le fondamental. Classant cette source comme le second point d'infection du pays, après le cercle familial (36%).





