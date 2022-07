Un groupe d'auteurs de happy slapping pousse la police et la justice à leurs limites. Les auteurs sont nombreux, mineurs et d'une brutalité sans précédent.

Mineurs violents

«17Antisistema», une bande de jeunes délinquants à stopper

Ils se déplacent souvent en bande. Celle-ci désigne alors une cible au hasard. Et une personne est transformée en victime. Une fois qu'elle est encerclée, un ou plusieurs agresseurs la frappent et lui donnent des coups de pied. Sans pitié et sans la moindre retenue pendant que quelqu'un filme. Chaque acte de violence devient ainsi un trophée humiliant et il en existe déjà une collection.

En effet, selon les informations du Luxemburger Wort, le happy slapping a fait son entrée au Luxembourg ces derniers mois. Par définition, on ne peut pas décrire le phénomène de manière plus minimaliste que par «joyeuse frappe». Il s'agit de pouvoir humilier la victime et lui infliger les blessures les plus graves possible pour ensuite s'en vanter.

Une quarantaine de mineurs impliqués

La bande d'auteurs est estimée à une quarantaine de jeunes à problèmes, dont une partie est ciblée par la police et la justice comme auteurs de violences. Il s'agit tous de mineurs, dont un nombre non négligeable n'a même pas 14 ans. Un âge auquel ils deviendraient complètement irresponsables pénalement après la réforme à venir.

D'après les informations disponibles, le groupe s'appelle tantôt «17», tantôt «1Block7», tantôt «17Antisistema» et ce groupe veut faire parler de lui à travers ses actes. Les victimes doivent savoir: si vous parlez, nous sommes nombreux et nous vous trouverons. Cela complique la tâche de la police: elle doit non seulement faire face au silence des agresseurs, mais aussi à la peur des victimes. C'est pourtant là que la police et la justice interviennent: briser l'influence des agresseurs sur les victimes.

En outre, de nombreuses victimes feraient bien de demander une aide psychologique en raison de la situation très humiliante dans laquelle elles ont été exposées avec une violence sans précédent. Ce sont des expériences que les enfants et les parents ne peuvent pas gérer seuls et qui laissent des traces profondes.

Pour des raisons d'enquête, personne ne veut donner de chiffres concrets sur les actes constatés, même en cachette. Il ne s'agit pas de dizaines d'agressions, mais le nombre de cas est tout de même effrayant. Et sans le moindre doute, le nombre de cas non déclarés est nettement plus élevé. Cela fait partie de l'omerta qui entoure les victimes.

Le traitement des délinquants place la justice devant un dilemme dramatique.

Bien que les vidéos ne soient diffusées que dans des groupes fermés, elles continuent de fuiter. Cela aide la police et elle s'efforce d'identifier les auteurs et les victimes. Jusqu'à présent, un clip a eu une certaine publicité après avoir été diffusé sur les médias sociaux. Il montre comment deux très jeunes élèves maltraitent gravement un camarade de classe dans les toilettes du lycée Atert. Les auteurs sont depuis les faits sous le coup de la justice. L'acte porte la signature de «1Block7».

Que faire de dizaines de mineurs délinquants?

Un certain nombre de membres présumés ont, selon certaines sources, déjà été identifiés. Selon les informations de la rédaction, certains d'entre eux ont déjà eu une audition avec la police. Mais, la justice se heurte à ses limites. S'il ne fait aucun doute que tous les auteurs seront bientôt identifiés, la prochaine étape place les services compétents devant un dilemme dramatique: personne ne sait où les placer s'ils doivent répondre de leurs actes.

Car même parmi les délinquants, le bruit s'est répandu depuis longtemps que l'Unisec de Dreiborn est surchargée. Ils savent que soit ils n'iront pas, soit ils n'y resteront pas longtemps. Il ne fait pourtant aucun doute qu'au moins le noyau dur du groupe a sa place dans un établissement fermé et qu'avec ces jeunes, un entretien d'admonestation ne suffit pas. Les infrastructures et les capacités adéquates font toutefois défaut.

Une solution rapide n'est pas en vue et sans elle, il y aura d'autres victimes. Au vu de l'énorme potentiel de violence, il se pourrait aussi qu'un jour, de teils actes aient des conséquences plus graves que des blessures et un traumatisme difficile à surmonter.

Pour l'instant, c'est encore le souci des autorités judiciaires. Mais dans un avenir proche, après la réforme récemment annoncée, l'Office national de l'enfance, qui fait partie du ministère de l'Éducation nationale — au sein duquel les actes de «1Block7» ont depuis longtemps fait le tour et suscité l'horreur — sera responsable du traitement des mineurs criminels âgés de moins de 14 ans. Jusqu'à présent, le ministère de l'Éducation était également responsable de l'Unisec. Cela changera après la réforme.

D'ici là, et peut-être même au-delà, l'omerta des politiques et des autorités pourrait s'avérer tout à fait utile. Car les problèmes dont personne ne parle n'existent pas.

