Dans la continuité de 2020, le bilan du Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) a été fortement marqué par la pandémie lors de l’année écoulée. Ce qui n’a pas empêché l’établissement d’avancer sur ses projets internes.

174.172 patients suivis au CHL en 2021

Les dernières nouvelles de l’OMS ont dû rassurer le personnel hospitalier, puisque son directeur, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le monde n'avait actuellement jamais été aussi proche de mettre fin à la pandémie de covid-19.

De son bilan pour l’année 2021, le CHL souligne qu’elle aura été, à l’image de 2020, très fortement impactée par le coronavirus, notamment en raison de la multiplication de ses variants et de la grande campagne de vaccination nationale.

D’ailleurs, l’ouverture de la consultation Covid Long le 5 juillet 2021 contribue encore à ce que les patients atteints d’un covid long puissent accéder à un parcours de prise en charge pluridisciplinaire adapté à leurs besoins.

Toutefois, la direction de l’hôpital a tenu à indiquer que cela ne l’aura pas empêché de poursuivre son travail quotidien puisque de façon globale, le CHL a traité 174.172 patients tout au long de l’année précédente, réalisé 16.340 interventions chirurgicales, 3.201.974 analyses de laboratoires et 3.317 accouchements.

Tout cela en avançant sur plusieurs projets internes, à commencer par l’élaboration du plan stratégique de l’établissement, lequel repose sur quatre grands piliers:

Réaliser une médecine de pointe et innovante, réputée nationalement et internationalement,

délivrer des soins de haute qualité avec un haut niveau de sécurité reconnus par une accréditation internationale (Joint Commission International),

être facilement et rapidement accessible pour toute la population,

rester un acteur clé et de premier plan dans la recherche et l’enseignement.

Concernant le deuxième pilier, l’objectif a été atteint en mars dernier, puisque le CHL a obtenu sa réaccréditation JCI, «témoignant une nouvelle fois de la qualité et de la sécurité des soins proposés» par l’hôpital.

Pour le moment, il reste «l’unique établissement hospitalier au Luxembourg à répondre aux niveaux d’exigence très pointus du référentiel JCI, organisme américain indépendant pionnier dans le système d’accréditation des établissements de santé».

Dans la même lignée de reconnaissance en dehors des frontières, le Groupe Sein du CHL, en partenariat avec l’Institut National du Cancer (INC), s’est pour sa part vu décerner la certification «European Cancer Centre» de la Deutsche Krebsgesellschaft (DKG). Une distinction internationale attestant de la qualité et la sécurité des soins pluridisciplinaires pour la prise en charge du cancer du sein.

Un CHL agrandi en 2028

Par ailleurs, le projet de construction d’un nouvel hôpital reste plus que jamais d’actualité, puisque ce dernier devrait s’implanter sur le site de l’ancienne maternité, le long de la route d’Arlon entre le Val Fleuri et la rue Federspiel.

Avec 54.158m2 de surface, le nouveau bâtiment, dont les plans de l’avant-projet ont été validés, permettra de regrouper sur un seul et même site l’ensemble des activités cliniques actuellement réparties sur les deux sites CHL Centre et CHL Eich, ainsi que l’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle (INCCI).

«Selon les plans de construction, le nouveau bâtiment sera directement relié par une passerelle à l’annexe 1 et l’annexe 2 de l’actuel bâtiment CHL Centre». Le début des travaux de terrassement est prévu pour le quatrième trimestre 2022, avec une fin des travaux et la mise en service du nouvel hôpital anticipée pour fin 2028.

