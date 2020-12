La progression du virus connaît une nouvelle journée de ralentissement avec 262 nouveaux cas recensés en 24 heures et 3 décès. Le taux de positivité des tests se maintient autour des 2%.

Luxembourg 2 min.

171 malades du covid passeront Noël à l'hôpital

La progression du virus connaît une nouvelle journée de ralentissement avec 262 nouveaux cas recensés en 24 heures et 3 décès. Le taux de positivité des tests se maintient autour des 2%.

A 24 heures de Noël, les députés ont voté les ultimes mesures covid pour cette année 2020 et début 2021. Un «semi-confinement» en place dès le 26 décembre et jusqu'au 10 janvier et censé freiner au mieux la circulation du virus. Sachant que l'épidémie qui a déjà fait 461 morts dans le pays est en passe de connaître un point bas dans cette deuxième vague démarrée depuis plus d'un trimestre.

En ce qui concerne le taux de positivité du dépistage au Luxembourg, le ratio de contamination reste bas à 2,12% (contre 2,60% la veille). En effet, sur les 12.353 derniers tests réalisés, seuls 262 se sont révélés positifs.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 45.471 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de personnes hospitalisées est stable. Les hôpitaux hébergent actuellement 171 patients en lien avec l'infection, dont 39 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette pathologie.

En Afrique, l'épidémie covid accélère toujours (+16% de cas de contaminations lors de la semaine écoulée). De même, l'Amérique latine et les Caraïbes connaissent une accélération (+9%). L'Europe reste la zone qui a enregistré le plus de nouvelles contaminations cette semaine (247.838 nouveaux cas quotidiens), avec une accélération de 2%. Le Royaume-Uni est le pays où l'épidémie accélère le plus (+61%, 33.753 cas par jour en moyenne), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens pendant les sept jours écoulés.

A contrario, l'épidémie a décéléré aux Etats-Unis et au Canada (-5%) avec néanmoins un niveau élevé de nouveaux cas, 217.878 par jour. La pandémie continue de décélérer au Moyen-Orient (-5%) et en Asie (-10%).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.