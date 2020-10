Alors qu'il déplore deux nouveaux décès en lien avec le covid-19 (152 au total), le Luxembourg note aussi un afflux inédit de patients infectés ou suspectés d'être porteurs du virus. De quoi mettre un peu plus les hôpitaux sous pression.

170 hospitalisations liées au covid

Alors qu'il déplore deux nouveaux décès en lien avec le covid-19 (152 au total), le Luxembourg note aussi un afflux inédit de patients infectés ou suspectés d'être porteurs du virus. De quoi mettre un peu plus les hôpitaux sous pression.

Trois décès la veille, deux nouvelles victimes en 24 heures : le bilan du ministère de la Santé fait désormais état de 152 morts en lien avec l'épidémie de covid. Le pays, qui s'apprête à vivre sa première soirée sous couvre-feu, compterait 6.901 infections actives sur son territoire. Les plus optimistes préféreront se concentrer sur un autre chiffre qui ne cesse de monter : celui des guérisons. En effet, à ce jour le Grand-Duché peut se targuer d'avoir enregistré 10.081 cas guéris du risque d'infection pulmonaire.

Quant aux nouvelles infections recensées ce vendredi, elles sont au nombre de 778 alors que 12.676 tests PCR ont été réalisés. Ce qui porte le total de cas positifs sur les cinq derniers jours à 2.929.

Avec ces 778 nouveaux cas, le Luxembourg dénombre désormais 18.551 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation ne cesse de progresser. Déjà fortement sollicités, les services des centres hospitaliers passent désormais à 170 patients covid sous surveillance (infectés ou suspectés). Parmi eux, 144 sont accueillis en soins normaux et 26 en soins intensifs.

En France : les 36.000 morts en lien avec le covid sont dépassés désormais, et l'Hexagone est reconfiné, pour la deuxième fois, à compter de ce vendredi minuit. Ce confinement ne sera pas tout à fait identique à celui (très strict) du printemps. Crèches, écoles, collèges et lycées doivent rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé, ce qui devrait permettre à de nombreux parents de poursuivre le travail.

Les commerces «non essentiels» seront de nouveau fermés, tout comme les salles de cinéma et de spectacle. «Il n'y a pas d'autre solution», a affirmé jeudi le Premier ministre Jean Castex, qui prévoit un pic d'hospitalisations en novembre «plus élevé qu'en avril». La France devient ainsi un des rares pays ou régions en Europe - avec l'Irlande et le Pays de Galles - à choisir de confiner l'ensemble de sa population, l'arme la plus puissante contre le virus.

A Nancy, les patients covid retrouvent leur odorat Le Centre hospitalier de Nancy-Brabois vient de lancer un nouveau protocole de rééducation olfactive destiné aux malades du coronavirus ne percevant plus les odeurs.

En Espagne : cinq régions dont celle de Madrid bouclent leur territoire vendredi. Les députés espagnols ont approuvé jeudi la demande du gouvernement de prolongation pour six mois de l'état d'urgence sanitaire.

En Angleterre : 11 millions d'habitants, soit un cinquième de la population, qui seront soumis dès les jours à venir aux restrictions les plus strictes, avec notamment interdiction de rencontrer des personnes n'appartenant pas à leur foyer à l'intérieur. Mais le gouvernement britannique résiste toujours aux appels à confiner l'Angleterre.

En Allemagne : novembre s'annonce au ralenti. Bars, restaurants, équipements culturels et de loisirs vont fermer lundi jusqu'en décembre, tandis que les séjours touristiques à l'hôtel seront interdits. L'objectif de ce «confinement light» : freiner suffisamment les infections, sans pour autant fermer commerces et usines.

> En Belgique : pays où le coronavirus circule le plus intensément, une nouvelle réunion de crise s'est tenue vendredi pour définir les modalités d'un reconfinement, alors que cafés, restaurants, institutions culturelles et clubs sportifs sont déjà fermés. Sur le plan sanitaire, «la situation reste toujours aussi alarmante», a déclaré l'infectiologue Yves Van Laethem, prédisant pour dans une semaine 2.000 malades hospitalisés en soins intensifs. Soit la capacité maximale de lits jusqu'alors dédiée à la pandémie.

