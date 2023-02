On estime que les activités faisant l'objet de l'enquête ont, depuis 2020, causé des pertes de plus de 25 millions d'euros aux budgets européens et nationaux. La valeur des dommages est susceptible d'augmenter, car l'enquête se poursuit.

Le Luxembourg concerné

17 personnes arrêtées pour une fraude à la TVA de 25 millions d'euros

Ce mardi, le parquet européen (OEPP) a arrêté 17 personnes au cours d'une vaste opération menée dans huit pays, dont le Luxembourg, contre une organisation criminelle centrée sur l'Espagne, soupçonnée d'avoir orchestré une fraude massive à la TVA de 25 millions d'euros par la vente de téléphones portables et d'autres équipements électroniques.

L'un des principaux suspects de cette enquête a été arrêté à Milan (Italie), dans le cadre d'une autre enquête de l'OEPP. Au cours de cette opération, dirigée par le bureau de l'OEPP à Madrid (Espagne) et portant le nom de code «Marengo Rosso», 39 perquisitions ont été effectuées et 17 personnes ont été arrêtées dans plusieurs pays, dans le cadre d'une enquête simultanée en Espagne, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Pologne, en Slovaquie et en République tchèque.

Il s'agit d'une fraude présumée au carrousel de la TVA, un système criminel complexe qui tire parti des règles de l'UE sur les transactions transfrontalières entre ses États membres, car celles-ci sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

De l'argent sale blanchi dans de l'immobilier

Selon l'enquête, le schéma frauduleux impliquait l'utilisation de sociétés écrans dans différents pays, par le biais desquelles des téléphones, des tablettes, des ordinateurs et d'autres équipements électroniques étaient ostensiblement échangés, à l'aide de factures fictives, afin d'échapper au paiement de la TVA.

La chaîne de sociétés écrans permettait également de demander aux autorités fiscales nationales des remboursements de TVA auxquels les auteurs présumés n'avaient pas droit, le tout conduisant à des profits illicites de proportions massives. Enfin, les marchandises étaient vendues à des prix très compétitifs sur des places de marché en ligne dans plusieurs pays.

Les profits criminels ont ensuite été blanchis et réinvestis dans des biens immobiliers de grande valeur dans différents pays, notamment en République tchèque, en Italie et au Portugal, selon les preuves recueillies.

24 propriétés saisies

L'opération «Marengo Rosso» a également permis le gel de 95 comptes bancaires et la saisie de 24 propriétés (18 en Italie, 3 au Portugal et 3 en République tchèque), ainsi que de 5 voitures (dont des marques de luxe comme McLaren, Aston Martin, Jaguar et Range Rover), à la suite d'une demande des procureurs européens délégués à Madrid.

L'opération, dirigée par le bureau de l'OEPP à Madrid, a impliqué l'Unité centrale opérationnelle de la Guardia Civil espagnole (Unidad Central Operativa) et l'Unité centrale des délits économiques et fiscaux de la Police nationale (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional), ainsi que l'Agence fiscale espagnole (Agencia Tributaria).

En Italie, les perquisitions et les saisies - qui comprenaient des propriétés, des dizaines de comptes bancaires, des montres de grande valeur, de l'argent liquide et une arme de poing dont le numéro de série avait été effacé - ont été effectuées par la police d'État italienne (Polizia di Stato - Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Centrale Operativo) et la police financière italienne (Guardia di Finanza - Nucleo PEF di Palermo), sous la direction de l'OEPP.

Au Luxembourg, c'est le Service de Police judiciaire (Section entraide judiciaire internationale) qui a été mobilisé.

L'opération a également bénéficié du soutien d'Eurojust et d'Europol, ainsi que de celui de plusieurs services répressifs nationaux. Ceci confirme la valeur ajoutée de la coopération dans la lutte contre le crime organisé transnational.

