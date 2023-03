De la réduction de l'imposition des célibataires à une demande d'aide de l'État pour que les parents puissent moins travailler pour passer du temps avec leurs enfants, 17 nouvelles pétitions portant sur des sujets variés ont été ouvertes sur le site dédié.

A la Chambre

17 nouvelles pétitions ouvertes à la signature

De la réduction de l'imposition des célibataires à une demande d'aide de l'État pour que les parents puissent moins travailler pour passer du temps avec leurs enfants, 17 nouvelles pétitions portant sur des sujets variés ont été ouvertes sur le site dédié.

Depuis le samedi 25 février, la plus populaire est sans conteste la pétition publique n°2596, avec déjà un total de signatures supérieur aux 4.500 signatures requises pour être discutée à la Chambre des députés. Son but, «réduire les impôts sur le salaire des célibataires».

Selon son auteur, Ardacan Keten, «un célibataire paye autant voire plus de charges qu'un couple marié. Il existe une forme d'injustice qui mérite d'être réexaminée et discutée à nouveau à l'Assemblée».



Pour rappel, en 2019 déjà, une pétition similaire avait atteint 6.800 signatures et le débat qui avait suivi cette dernière prévoyait une réforme fiscale pour 2023. Entretemps, la pandémie de covid-19 est arrivée avec son lot de perturbations, suivie ensuite par la crise énergétique et l'inflation et surtout, avec le changement de ministre des Finances, Yuriko Backes succédant alors à Pierre Gramegna.

Ce retour dans les discussions entre pétitionnaires et députés aura donc le mérite de remettre le sujet sur la table en cette année d'élections.

Deux autres pétitions populaires

Du reste, deux autres pétitions se démarquent actuellement des autres: il s'agit des pétitions n°2601 et n°2619. La première est centrée sur une demande d'aide de l'État pour que les parents puissent travailler moins et passer plus de temps avec leurs enfants plutôt que «de les laisser en maison relai le matin et le soir». La deuxième demande «la suppression de l'obligation du masque dans les EHPAD».

Enfin, d'autres au succès encore modeste concernent des demandes pratiques telles que l'interdiction pour les entreprises de laisser leurs enseignes allumées la nuit, ou encore la considération d'introduire plus de plats végétaux dans les crèches publiques.

L'ensemble des pétitions, qui seront encore ouvertes aux signataires pour un peu plus d'un mois, sont disponibles sur le site officiel dédié.

