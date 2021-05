Le ministère de la Santé a acheté de nouveaux kits de dépistage contre le covid, pour un coût compris entre 22 et 30 millions d'euros. De quoi appliquer la nouvelle stratégie du gouvernement: tester en masse pour «revenir à la normalité».

17 millions de tests rapides prêts à servir

Marie DEDEBAN Le ministère de la Santé a acheté de nouveaux kits de dépistage contre le covid, pour un coût compris entre 22 et 30 millions d'euros. De quoi appliquer la nouvelle stratégie du gouvernement: tester en masse pour «revenir à la normalité».

Pour fournir suffisamment de tests rapides aux hôpitaux, écoles, entreprises et aux 2.600 établissements du secteur de l'Horeca, le gouvernement vient de finaliser une nouvelle commande de kits de dépistage. Mercredi, dans une réponse parlementaire, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a indiqué que le gouvernement a actuellement acheté 17 millions de ces tests. Une commande qui a donc grossi depuis avril dernier, où il n'était encore question ''que'' de 7,9 millions d'unités attendues.

Obtenu à un tarif «entre 1,30 euro et 1,80 euro» la pièce auprès de deux fournisseurs chinois (Beijing Lepu medical technology et Guangzhou Wondfo Biotech), le montant global de la commande devrait être compris entre 22 et 30 millions d'euros.

Un achat conséquent qui s'inscrit dans la nouvelle politique du gouvernement en matière de lutte contre le covid, puisque le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a clairement dit que leur utilisation doit être «une nouvelle routine».

Pour rappel, la distribution de 500.000 tests rapides destinés aux clients des bars et restaurants doit s'achever ce mercredi. Et cela alors qu'à compter du 17 mai, plus de cinq millions de kits seront répartis dans les entreprises du pays. Par ailleurs, l'Etat a mis à disposition 1,6 million de ces dispositifs auprès de la communauté scolaire.

