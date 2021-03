Le site de stationnement souterrain, au cœur de la capitale, ne devrait toutefois pas rouvrir avant 2024. L'incendie de septembre 2019 aura donc fortement pénalisé l'offre de stationnement de la Ville.

Luxembourg 2 min.

17 millions d'euros pour le parking des Martyrs

Le site de stationnement souterrain, au cœur de la capitale, ne devrait toutefois pas rouvrir avant 2024. L'incendie de septembre 2019 aura donc fortement pénalisé l'offre de stationnement de la Ville.

(pj avec David Thinnes) Le 9 septembre 2019, cinq voitures s'embrasaient dans le parking souterrain des Martyrs, au cœur de la capitale. Un an et demi plus tard, le conseil communal vient de sceller le sort de l'infrastructure : elle sera rénovée. L'annonce en a été faite par l'échevin à la mobilité, Patrick Goldschmidt (DP), en réponse à une interrogation du conseiller Carlo Back (Déi Gréng).

2.000 voitures attendues au futur P+R Cloche d'Or Etat et Ville de Luxembourg se partageront les 74 millions d'euros de facture du nouvel équipement. Plus qu'un parking, c'est bien un autre pôle d'échange qui sort de terre au sud de la capitale.

Certes, la nouvelle arrive bien tardivement a priori. Mais, en réalité, les derniers véhicules endommagés par le sinistre n'ont été dégagés de leur emplacement que cette année. Le temps de permettre la rédaction de l'ensemble des rapports d'expertise par les compagnies d'assurance. A la suite de l'incendie, une question se posait aux élus : rénover ou reconstruire? Cette dernière option a été «repoussée». En cause : le coût d'une telle opération.

Ainsi, recréer un site de stationnement aurait pu coûter de l'ordre de 31 millions d'euros. Rien de comparable au devis du projet de rénovation qui table sur une dépense de 17 millions ''seulement". C'est donc ce choix qui sera fait pour remettre en service cet équipement qui, avant ce fait divers, était le parking de Luxembourg présentant le taux d'occupation le plus élevé de tout le quartier Gare (86%).

Pas de sprinklers

Mais avant de retrouver les premiers clients automobilistes, le parking à étages du Rousegäertchen va devoir patienter. Alors que la cure de jouvence du parking Saint-Esprit doit prendre fin avant la rentrée prochaine, cette fois l'échéance pour le parking des Martyrs devrait tourner autour du «premier trimestre 2024».

La place de Paris se met au vert Trois mois après l'inauguration du tronçon de la gare, le tram continue de façonner le cœur de la capitale. Depuis lundi de nouveaux arbres trônent près des rails, symboles du réaménagement de la place, désormais tournée vers la mobilité douce.

Pour mémoire, en septembre 2019, un véhicule stationné au premier sous-sol avait pris feu pour une raison toujours indéterminée. Le feu s'était alors propagé et cinq voitures avaient alors complètement brûlé tandis que bien d'autres véhicules avaient été endommagés par la chaleur se dégageant du foyer. Sans oublier les dégâts causés à l'infrastructure, elle-même. Il est à noter qu'aucun système de sprinklers n'avait été prévu pour le troisième niveau souterrain; un dispositif qui aurait pu limiter les conséquences du feu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.